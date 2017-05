El govern del Vendrell aprovarà el pressupost de 2017 amb el suport del PP i Ciutadans

L'alcalde del Vendrell, Martí Carnicer, ha anunciat aquest matí que el seu govern, format per PSC, PDCat i un regidor no adscrit, ha arribat a un acord amb Partit Popular i Ciutadans, dos dels sis partits de l'oposició, per a tirar endavant el pressupost municipal d'aquest 2017. L'acord ha estat possible perquè diferents demandes formulades per aquestes dues formacions han estat acceptades en el document final dels pressupostos que s'aprovaran en una sessió plenària extraordinària.

Les converses per arribar a un acord van començar fa dos mesos. Tal i com ha explicat el mateix Carnicer, durant aquest periode, Som Poble i Sí Se Puede Vendrell no han volgut entrar en cap procés negociador, mentres que Plataforma per Catalunya i ERC han expressat la voluntat “d'abstenir-se” si es tenien en compte les seves esmenes, però, en cap cas, s'han posicionat a favor d'un sí.

L'alcalde vendrellenc ha manifestat “l'agraïment cap a les formacions que han treballat per aconseguir un acord que permetrà tirar endavant tots els projectes que tenim damunt de la taula”. Tant Carnicer com la tinent d'alcalde del PDCat, Eva Serramià, han volgut deixar clar que s'està davant un acord estrictament de pressupostos que no va més enllà en cap altra qüestió. En aquest sentit, l'alcalde ha indicat que “no hi ha hagut cap discussió ideològica durant el procés negociador i només hem debatut sobre propostes de ciutat”.

13 de 21 regidors

D'aquesta manera, el pressupost vendrellenc es tirarà endavant amb els vots favorables de PSC (4), PDCat (3), el regidor no adscrit Josep Marrasé, Ciutadans (3) i Partit Popular (2), un acord que sumarà 13 dels 21 regidors de l'Ajuntament. El posicionament definitiu de la resta de formacions (Plataforma per Catalunya, Sí Se Puede El Vendrell, Som Poble i ERC) s'acabarà fent públic en el debat pressupostari.

Martí Carnicer ha recordat que “per a la ciutat és molt important aprovar el pressupost d'enguany perquè, entre d'altres temes, d'això depèn l'aplicació d'una partida econòmica extraordinària de 5 milions d'euros procedent del cànon derivat de l'ús de les instal.lacions municipals per l'adjudicació a Aqualia del 49 per cent d'Aigües de Tomoví”.