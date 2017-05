El ple de Sitges acorda recuperar el centre obert destinat a infants i joves

Sitges recuperarà el centre obert destinat a infants i joves, el que antigament havia estat El Rusc, després que el ple de l’ajuntament aprovés aquest dilluns la reobertura. Amb el nou centre, l’Ajuntament vol oferir “un nou model d’intervenció educativa vinculada a l’atenció dels casos d’infància i joventut en situació de risc“, tal com explica la regidora de Benestar i Família, Mireia Rossell. La regidora subratlla que “tot i el tancament del Rusc l’any 2011, la regidoria mai ha deixat d’atendre els casos de nens i joves amb necessitats especials”. La reobertura del centre, prevista en el Pla de Mandat 2015-2019, tindrà lloc el setembre del 2018.

El proper pas serà redactar el projecte d’obres on es recullin les actuacions necessaris per adequar l’espai, situat al núm. 6 de la plaça de Catalunya i titularitat municipal, a les finalitats pròpies de Centre Obert.

L’any 1987 es va obrir el Centre Obert El Rusc, amb l’objectiu de crear un lloc o espai de trobada i de relació per a infants amb carències, sobretot pel que fa a les relacions socials i educatives. En els últims anys però, el centre oferia altres funcions més orientades a espai de ludoteca.

El desembre de 2011, la Junta de Govern Local va acordar la supressió d’aquest servei, com a conseqüència de la situació de crisi econòmica i la disminució dels ingressos públics de les administracions.

Amb el redreçament econòmic de la Corporació, la Regidoria de Benestar i Família va incloure en el Pressupost Municipal del 2014 una dotació per a la recuperació del servei públic de Centre Obert, que va ser informat desfavorablement per la Secretaria i la Intervenció Municipals. Ara tal com destaca l’alcalde Miquel Forns “després de superar els obstacles administratius podrem fer realitat un compromís adquirit amb la ciutadania i dut a terme gràcies també al suport de diferents grups municipals”.