Olèrdola amplia els ajuts per a promoure la contractació i també subvencionarà a nous autònoms

En sessió de ple celebrada aquest dimarts a la nit, l’Ajuntament d’Olèrdola ha aprovat la convocatòria de subvencions per a empreses que promoguin la contractació de persones desocupades. Enguany,la novetat més destacada és que les bases també contemplen subvencionar l’emprenedoria d’autònoms al municipi.

Tal i com explicava el mateix alcalde, Lucas Ramírez, l’Ajuntament subvencionarà el 50% del salari brut mensual als contractes de 6 mesos o més de durada, passant a ser la subvenció del 25% pels contactes de 3 mesos. Els contractes hauran d’iniciar-se abans del 30 de novembre i es podran justificar les despeses fins el 30 de juny de 2018.

En el cas dels autònoms, l’Ajuntament subvencionarà el 90% de la quota màxima de cotització de 400€ als emprenedors que es donin d’alta a la Seguretat SociaI i que es trobin en aquesta situació al menys durant 6 mesos. La subvenció serà aplicada durant un màxim de 6 mesos. L’alcalde subratllava que l’Ajuntament busca amb aquests incentius potenciar la contractació de persones aturades i afegia que els canvis introduïts en la convocatòria d’enguany pretenien “posar fàcil” l’accés als ajuts.

La regidora portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, “s’alegrava” que les bases incorporessin demandes que aquest grup havia fet altres anys, com el termini per poder rebre els ajuts o preveure contractes de més de 6 mesos de durada. Amb tot, ERC va acabar abstenint-se perquè no es va acceptar un redactat per aclarir que la subvenció als autònoms tindria un import màxim de 360€.També ERC proposava que s’explicités el propòsit de crear nous llocs de treball, atès que els contractes es poden anar succeint per cobrir un mateix lloc.

El PDeCAT va votar en contra perquè entenia que calia demanar als autònoms un pla de viabilitat de l’empresa que permetés valorar el projecte. Josep Sánchez, portaveu d’aquest grup, també considerava que era incongruent assegurar que es volia beneficiar a col·lectius amb dificultats i prioritzar projectes socials, però després atorgar els ajuts per ordre d’entrada.

En el ple d’aquest dimarts també s’aprovava, amb els vots favorables d’ApO i els contraris d’ERC i PDeCAt, la modificació de l’ordenança fiscal que regula la taxa de les escoles bressol. Tal i com exposava la regidora d’escoles bressol, Eva Ruiz, es mantenen els preus vigents i només es modifiquen redactats “per evitar malentesos”. Així, s’explicita que la tarifa de menjador canvia en complir 1 any, o bé que el descompte de 3 euros en la quota fixa de menjador per dia que no s’utilitza el servei, no s’aplica en dies festius. També s’afegeix que l’obertura de les instal·lacions es farà mitja hora abans, tant el matí com a la tarda. ERC es mostrava d’acord amb els aclariments però expressava que el seu vot era negatiu perquè no estaven d’acord amb la taxa. El PDeCAT també votava en contra en coherència amb el seu vot contrari a la taxa.

En el ple d’aquest dimarts també es a aprovar un conveni de col·laboració que l’Ajuntament d’Olèrdola signa amb l’Ajuntament de Sant Cugat, l’Associació de propietaris del Polígon de Sant Pere Molanta i l’empresa Corporació Alimentària Guisona, per regular la compensació dels serveis que es presten des d’Olèrdola a la zona industrial de Sant Cugat contigua al polígon de Sant Pere. El conveni implicava que Sant Cugat regularitzés pagaments pendents un cop actualitzats els imports d’un conveni de col·laboració anterior.

Lucas Ramírez indicava que la implantació d’una empresa ha ajudat a regularitzar la situació anterior i a acordar el nou conveni. Des d’ERC es mostraven d’acord amb el conveni, perquè permetia ordenar “allò que no estava endreçat”. En resposta a aquest grup, l’alcalde confirmava que abans de la signatura del l’acord, Sant Cugat havia començat a fer efectius els pagaments pendents, tal i com recollia l’exposició de motius de l’acord. El PDeCAT va votar en contra perquè entenia que el conveni no recollia valoracions dels informes tècnics de l’Ajuntament.