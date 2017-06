Santa Margarida i els Monjos aprova un codi de conducta d’alts càrrecs

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha aprovat el codi de conducta que regirà l’actuació dels alts càrrecs municipals.



El codi de conducta és un document elaborat per la Xarxa de Governs Transparents, en què participa la Generalitat de Catalunya, les 4 Diputacions, el Consorci AOC, l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i la Federació de Municipis de Catalunya, per facilitar als ens que integren l’administració local el compliment de la Llei de Transparència.



La proposta va ser subscrita per unanimitat de tots els grups municipals en el plenari celebrat aquest dilluns a l’ajuntament en que també es van aprovar, per acord de tota la corporació, la compatibilitat laboral de diversos treballadors municipals; el reglament regulador del servei de la Biblioteca i l’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora del mercat dels diumenges.



El plenari també va aprovar per unanimitat instar a la secretària municipal a retornar els diners emprats en la seva defensa durant el procés judicial del que recentment ha dictat sentència el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La moció va ser proposada des del grup de PA-CUP i inclou la petició a la Diputació de Barcelona per a la realització d’una auditoria interna sobre el procés.



La corporació també va acordar per unanimitat modificar les ordenances fiscals de la taxa per a la prestació de serveis en la piscina municipal i la de la prestació dels serveis d’intervenció administrativa en l’activitat de la ciutadania i empreses que requereixin comunicació prèvia o declaració responsable i els seus controls posteriors.



En els punts de l’ordre del dia figurava a més l’aprovació del compte de gestió recaptatòria de multes de circulació realitzada per l’organisme de gestió tributària del 2016, que va ser aprovat amb els vots a favor dels grups de PSC i CIU i l’abstenció de PA-CUP i ERC.



També es va aprovar el conveni amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès per a la redacció del document únic de protecció civil municipal que va comptar amb els vots a favor de tots els grups municipals excepte ERC.



Finalment, i en l’apartat de mocions, es va aprovar per unanimitat una proposta de PA-CUP de rebuig als pressupostos generals de l’Estat per al 2017.