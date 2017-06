L’Ajuntament de Calafell podrà llogar 3.000 metres quadrats en desús del Port de Segur

L’Ajuntament de Calafell ha posat les bases per aconseguir que 3.000 metres quadrats del Port de Segur puguin ser utilitzats com una base per a les entitats esportives relacionades amb el sector nàutic de Calafell. El ple del de dilluns passat va aprovar el contracte amb Port Segur Calafell, concessionària de la infraestructura portuària, per arrendar aquest espai del port que actualment està en desús i potenciar l’activitat nàutica. Aquest acord es va aprovar amb dotze vots a favor (PSC, PP, UAM, ERC i regidor no adscrit), set abstencions (CiU i Ciutadans) i dos en contra (CUP).

Amb aquesta operació l’Ajuntament de Calafell recupera, en certa manera, aquest espai que un cop consolidat aquest contracte permetrà al consistori treure a subhasta la gestió i explotació la zona d’activitats nàutiques, amb un cànon que haurà de cobrir el lloguer que pagarà l’Ajuntament. Aquest espai disposa d’una petita dàrsena i també s’hi podrà construir un edifici de 500 metres quadrats com a màxim.

L’objectiu d’aquesta operació és el de dinamitzar el Port de Segur. No es descarta que l’equip de govern impulsi una redefinició del Pla Especial perquè aquesta infraestructura pugui tenir un retorn econòmic al municipi. Enguany es compliran catorze anys de la concessió de l’espai a l’empresa Port Segur Calafell, pel qual l’Ajuntament, sense perdre la titularitat del port, va aconseguir impulsar les obres de remodelació del port. Des de la inauguració del port, al juny del 2005, només la meitat de la part comercial s’ha pogut explotar, tenint en compte que alguns dels locals se’ls va quedar l’Ajuntament, justament on es construiran un Centre Cívic i una Biblioteca Municipal.

L’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, va explicar al ple que es podran concentrar activitats nàutiques que ara ocupen espais a la platja, com l’escola de vela, que de vegades causen problemes de convivència amb els banyistes. Seran pràcticament totes, excepte el patí català, un tipus d’embarcació que, per les seves característiques només pot estar a la sorra, va dir el batlle.

D’altra banda el ple de dilluns va aprovar una ordenança de mercats ambulants setmanals per posar fre als traspassos il·legals de parades i acotar el nombre màxim de parades perquè el mercat sigui més operatiu i segur. Pràcticament amb unanimitat, només amb l’abstenció de Ciutadans, es va aprovar la moció de la CUP per promoure la creació d’una xarxa d’horts urbans en espais sense edificar i que actualment estan abandonats. El portaveu de la CUP, Ivan Montejo, va explicar que la proposta preveu mantenir aquests terrenys nets, salubres i segurs. Per això pot ser interessant per als propietaris cedir temporalment aquests terrenys per fer-hi horts urbans que a la vegada poden garantir l’autosufiència alimentària de famílies en situació econòmica precària o persones aturades, concreta Montejo.