Vilanova posa en marxa un nou sistema de subvencions a les entitats

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, ha destacat de la darrera sessió plenària l'acord en relació a les bases reguladores per atorgar subvencions a les entitats que, segons Lloveras "permetran agilitzar l'atorgament de subvencions a les entitats". Així mateix, per a l'alcaldessa l'aprovació d'aquest punt "és important en tant que les entitats, tot i no dependre de les subvencions, necessiten de col·laboració en els projectes que desenvolupen". En aquest sentit, l'alcaldessa de la ciutat creu que "era important l'aprovació d'aquest punt per garantir el finançament del teixit associatiu de Vilanova".