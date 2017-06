El Govern escull l'1 d'octubre i la pregunta: 'Voleu que Catalunya sigui un estat independent en forma de república?’

El referèndum sobre la independència de Catalunya ja té data i pregunta. El Consell Executiu s’ha reunit aquest divendres al matí de forma extraordinària per donar el vistiplau a l’elecció, que han fet pública el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, i el vicepresident, Oriol Junqueras. Així, el Govern ha fixat en l’1 d’octubre la celebració del referèndum d’autodeterminació i ha escollit preguntar als catalans si volen “que Catalunya sigui un estat independent en forma de república”. Puigdemont i Junqueras ho han revelat en una declaració institucional des del Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat, flanquejats per la resta de l’executiu català i pels diputats independentistes de JxSí i la CUP.

Puigdemont: “El Govern es conjura per oferir totes les garanties i vetllar per la rectitud del referèndum”

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha volgut acompanyar l’anunci de la data i la pregunta del referèndum del compromís del seu Govern perquè la votació sigui adequada. Així, ha remarcat al seu discurs que amb l’acte d’aquest divendres, el Consell Executiu “es conjura per oferir totes les garanties i vetllar per la rectitud del procés de convocatòria, organització i celebració del referèndum”. A més, el president ha volgut fer una crida als ciutadans de Catalunya a “assumir col·lectivament, amb la màxima dignitat i exigència, l’exercici d’un dret inalienable sobre el que descansa la democràcia, el de les persones a decidir el futur del seu país”. El president ha convidat els catalans, també, a demostrar que “la democràcia uneix per damunt de les legítimes diferències” polítiques, participant del referèndum que convocarà per a l‘1 d’octubre.