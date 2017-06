Trasllat de les regidories del carrer de Josep Llanza a la plaça de la Vila

Durant la setmana del 3 al 7 de juliol de 2017 els serveis municipals que actualment estan ubicats al carrer de Josep Llanza, 1, es traslladaran a les noves dependències de l'edifici annex a l'Ajuntament de VNG, plaça de la Vila, 8. Així el 3 i 4 de juliol es farà el trasllat de mobiliari, documentació i personal d'Urbanisme i Llicències, actualment al primer pis del carrer de Josep Llanza i el 5 i 6 de juliol faran el mateix els serveis de Projectes i Obres, Habitatge i antiga PIVSAM, actualment al segon pis del mateix edifici. Tot i la voluntat que el trasllat no afecti el servei que aquests departaments presten a la ciutadania, durant la setmana vinent l'atenció al públic es pot veure afectada a causa del canvi d'ubicació.

Els serveis que fins ara s'ubicaven en oficines externes de l'Ajuntament de VNG, ocuparan a partir de la setmana vinent dependències municipals a la plaça de la Vila. Amb el trasllat d'aquestes regidories, l'Ajuntament de la ciutat ja disposarà de tots els seus serveis en dependències municipals evitant el pagament de lloguers externs, que actualment es traduïen en una despesa anual de 150.000 euros.

Les obres d'adequació de l'edifici annex a l'Ajuntament es van iniciar el setembre de 2016. La intervenció, que s'ha fet sobre una superfície de 833,83 m2 dels 1.864,03 m2 que té l'edifici, ha servit per habilitar una part de la planta baixa, on s'hi ubicaran les dependències d'Expedients sancionadors; la primera planta, on se situarà l'Oficina Local d'Habitatge i el Departament de Llicències i la segona planta on s'hi ubicaran les dependències de Projectes, Paisatge i d'Urbanisme.

Les obres per executar aquesta adequació s'han fet a través de sengles subvencions de la Diputació de Barcelona per un import de 450.000 euros i 150.000 euros respectivament.