L’Ajuntament de Vilafranca publicarà de manera acurada les agendes dels regidors per “apropar-los a la ciutadania”

L’Ajuntament de Vilafranca va viure aquest dimarts a la nit el ple ordinari municipal corresponent al mes de juny, un dels més plàcids de l’any, que es va allargar fins quasi les tres hores i mitja de durada i que va estar marcat per la presència de les banderes LGTBI que van col·locar els regidors de la CUP, ERC i VeC damunt els seus seients, com a reivindicació dels drets d’aquest col·lectiu que tenen el seu punt de més reclam cada 28 de juny. De fet, una de les mocions aprovades durant la sessió plenària anava en aquest sentit.

Una altra de les mocions aprovades proporcionarà que tots els membres de l’equip de govern, i dels regidors de l’oposició que ho desitgin, publiquin al web de l’Ajuntament de manera acurada la seva agenda oficial amb totes les seves reunions i actes institucionals en què assisteixin. La proposta fou presentada per ERC, la portaveu de la qual, Mònica Hill, va assegurar que “volem un govern obert i poder retre comptes de manera clara i oberta de la gestió pública; conèixer tota l’activitat dels regidors els apropa a la ciutadania, és una moció positiva i constructiva per fer veure tota la feina que fem tots plegats cada dia”. No obstant, Hill va puntualitzar que “no s’inclouen les reunions amb ciutadans particulars que no tenen caràcter d’intentar incidir en cap presa de decisió de la gestió política ni tampoc inclou donar dades personals”.

Des de l’equip de govern, tant l’alcalde Pere Regull com el primer tinent d’alcalde Aureli Ruiz van recordar que és una tasca en què ja hi incideixen els tècnics de comunicació dels consistori, tot i que van considerar que “la transparència és un valor a potenciar i tota mesura en aquest sentit és positiva”.

També per unanimitat es va aprovar una altra moció d’ERC en què s’insta a les institucions competents a adaptar el transport públic per a les persones amb mobilitat reduïda, sobretot en el cas dels trens i les andanes de les seves estacions i dels autobusos. El regidor Pere Sàbat va recalcar que “no és tolerable que no hi hagi trens suficients adaptats ni que no es puguin saber fins poc abans els seus horaris”, tot afegint que “tampoc és tolerable que per anar a Barcelona amb bus s’hagi d’avisar amb 48 hores d’antelació per planificar el servei”. En aquest sentit, Toni Peñafiel, de VeC, va puntualitzar que “en el que sí que pot incidir l’Ajuntament és en què el bus urbà no presenti aquest tipus de barreres”.

L’únic punt que va generar certa crispació en el plenari d’ahir fou en la moció presentada pel regidor del PP, Josep Ramon, en què es reclamava la col·locació de l’efígie del rei a la sala de plens, així com la retirada d’estelades de la via pública i la col·locació de la bandera d’Espanya en els llocs on ho requereix la llei. La moció, després d’un intercanvi de declaracions, no va prosperar pel rebuig dels tres grups d’esquerres de l’oposició i l’abstenció de l’equip de govern.