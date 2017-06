El ple de juny de Sant Sadurní aprova el Pla Local de Joventut

Aquest dimarts es va celebrar el ple ordinari municipal de l’Ajuntament de Sant Sadurní. A l’inici de la sessió es va donar llum verda a la pròrroga del segon pla d’Igualtat municipal, una eina que ha de servir per continuar desenvolupant polítiques i accions en aquest àmbit des de l’Ajuntament. Alguns grups de l’oposició van demanar major concreció i avaluació del treball realitzat fins ara.

També es va revisar el preu del contracte del servei de bus urbà, que tindrà un cost anual per l’Ajuntament de 179.406 IVA inclòs. El PSC va demanar més èmfasi per posar en valor el servei i fer pedagogia sobre l’esforç que suposa per a la vila comptar amb un servei intern de bus.

En algunes qüestions més de tràmit es van aprovar el canvi de titulars i suplents als Consells Sectorials d’Igualtat i Turisme, així com modificacions de crèdit per dotar la policia d’una moto elèctrica i dispositius tecnològics; també per destinar 12.000 euros al Patronat Cultural Parera per obrir una nova convocatòria de beques a joves estudiants, entre d’altres despeses generals.

També es va aprovar la modificació de la relació de llocs de treball amb motiu de l’ampliació de personal a la nova biblioteca, que a partir del setembre es posarà en funcionament al Centre Cultural de la Plaça Nova. El servei obrirà una plaça de bibliotecari i un d’ordenança, que estaran subvencionats per la Diputació de Barcelona.

Pla Local de Joventut

Un dels assumptes destacats d’aquest plenari va ser l’aprovació del Pla Local de Joventut. La regidora Montse Medall va agrair a tothom la feina realitzada i la participació de joves, professionals i representants polítics i va presentar les línies estratègiques a seguir. La proposta va comptar amb el suport de tots els grups, l’abstenció d’ICV i el vot en contra de la CUP, tot i que en general des de l’oposició van trobar a faltar en el projecte un major treball transversal i major concreció en el desenvolupament de les propostes, valorant-lo com a massa continuista i sense resposta per a algunes demandes dels joves, com l’oci o l’oferta de cap de setmana.

El futur de Can Guineu

Els dos grups de govern, PDeCAT i ERC, amb majoria al plenari, van desestimar la moció de la CUP per impulsar un procés participatiu per decidir l’adquisició i el futur de Can Guineu, edifici catalogat pel qual el govern ha signat un preacord de compravenda amb els tres propietaris de l’edifici.

La CUP no va acceptar una de les esmenes del govern per tal de realitzar en una segona fase el debat sobre els usos de l’edifici. El portaveu Jordi Pujol va considerar que fragmentar el procés desvirtuava el debat i que no es podia separar la decisió de la compra del posicionament sobre què es vol fer a Can Guineu. La moció, secundada per ICV, va trobar també l’abstenció del PP i del PSC, que amb arguments diferents es van referir a la necessitat de resoldre primer el model de vila que es vol per Sant Sadurní i definir un pla d’inversions i prioritats a mig i llarg termini, abans d’iniciar aquests processos participatius que es limiten a qüestions molt concretes. El govern va expressar la seva predisposició a comprar l’edifici i van mostrar-se disposats a obrir a la ciutadania el debat pels usos futurs de la casa pairal.

Tampoc va prosperar la moció del PSC en què es demanava una avaluació i millora dels sistemes de refrigeració a l’escola municipal de música i els centres de La Pau i Jacint Verdaguer, davant la necessitat de condicionar aquestes instal·lacions, ja que cada vegada la calor arriba abans i marxa més tard i condiciona el normal desenvolupament de les classes i el seguiment per part de l’alumnat. La resta de l’oposició va donar-hi suport, però no el govern, que va considerar la proposta més adient per formular-la com a prec que com a moció. El regidor d’Hisenda Josep Maria Ribas va recordar que en el pressupost municipal es contempla una partida per la millora dels equips de refrigeració de l’Escola de Música. Va explicar que s’instal·laran unes noves persianes aïllants i que la instal·lació dels equips haurà d’esperar a que es repari el quadre de llums de l’espai, que pertany a la parròquia. La portaveu del PDeCAT, Àngels Canals va remarcar que es va viure recentment un episodi d’onada de calor extraordinari i que des de les administracions es vetlla per la salut oferint consells i recomanacions per combatre la calor i que hi ha instruccions clares per tal d’aturar l’activitat acadèmica en aquests casos.

Abans del torn de precs dels grups municipals es va donar compte de la liquidació del pressupost de l’exercici 2016, subratllant que el ràtio d’endeutament municipal s’ha rebaixat fins al 24,85%.

Precs i preguntes

A l’apartat de precs i preguntes, el Partit Popular va aprofitar per repassar i reclamar algunes millores a la via pública, demanant un augment de la partida municipal destinada al manteniment i arranjament de l’espai públic. La CUP va fer esment als ajuts que s’ofereixen als municipis que impulsin projectes sobre la memoria democrática, lligant-ho a la moció aprovada fa uns mesos per tal de instal.lar plaques a la via pública en record a les víctimes sadurninenques del feixisme.

Des del PSC es va consultar per l’esmena presentada per ERC al projecte de pressupostos de l’Estat en relació a la devolució de la caserna de la guàrdia civil de Sant Sadurní; també pel que fa al projecte de camins escolars, sobre l’accés a la piscina o el protocol de funcionament de la deixalleria.

Abans de cloure el ple, l’alcaldessa Maria Rosell va respondre a la consulta del portaveu del PP, Carles Jiménez, sobre la carta enviada per la Mancomunitat de municipis de l’Alt Penedès al departament d’Ensenyament. Rosell, presidenta també de la Mancomunitat, va declarar que existeix certa inquietud, exposant que s’han detectat algunes incorreccions en relació a la gestió económica del centre i que s’ha sol·licitat un estudi tècnic a la Generalitat per analitzar la situació económica i la viabilitat financera de l’escola Intermunicipal.