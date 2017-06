L’Oficina Municipal d'Informació al Consumidor estrena nova seu a l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

L'Oficina Municipal d'Informació al Consumidor estrena nova seu a l'edifici de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, des d'avui mateix. Les noves oficines de l'OMIC estan situades a l'edifici centre de l'Ajuntament a la plaça de la vila 7, entrant per la porta principal a mà esquerra, a la mateixa planta baixa.

Els horaris de l'OMIC seguiran sent el mateixos de sempre de les 9.30 a les 14 h. A l'OMIC s'informa i s'assessora sobre qüestions com l'habitatge, ja sigui de lloguer o compra; la compra o reparacions de vehicles, serveis financers, assegurances, serveis bàsics com la telefonia, l'aigua, el gas o l'electricitat; els serveis tècnics o les reformes de la llar, entre molt d'altres qüestions relacionades amb el consum i els consumidors.

Actualment l'OMIC també acull un servei gratuït d'assistència jurídica sobre les clàusules hipotecàries abusives. Podeu tenir molta més informació sobre aquest tema clicant a aquest enllaç http://www.vilanova.cat/jsp/noticies/detall.jsp?id=10526009#.WVSrU5KLQnQ



D'altra banda, a les dependències on durant els darrers 13 anys ha estat ubicada l'OMIC, a la mateixa plaça de la Vila, properament s'hi traslladarà el Servei d'Atenció a l'Empresa, l'oficina destinada a atendre específicament el teixit empresarial.