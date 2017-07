Neus Lloveras qualifica de "lamentable" que l'Estat enviï cartes als funcionaris sobre l'1-O per sembrar "la por"

La presidenta de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Neus Lloveras, ha titllat de "lamentable" les cartes que l'Estat està enviant als funcionaris municipals alertant que la seva participació en el referèndum pot tenir conseqüències i ha assegurat que es tracta d'un episodi més de la "política de la por" que volen instaurar. Lloveras ha fet aquestes declaracions a la sortida de l'executiva de l'AMI, que s'ha celebrat aquest dimecres al Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres. La representant de l'associació també ha qualificat de "nou obstacle" l'anul·lació de la disposició 40 que contempla que el Govern habiliti les partides necessàries per garantir el referèndum i assegura que "tiraran endavant perquè tenim un mandat democràtic". Lloveras ha dit que fa molts anys que reben "atacs jurídics" però insisteix que el món local està decidit i convençut amb el procés cap a la independència.

El món local s'ha reunit aquest dimecres a Figueres per analitzar els darrers esdeveniments polítics vinculats amb el procés independentista. A la trobada, on han assistit una vintena de representants municipals, s'ha valorat positivament tant l'acte de suport al referèndum d'aquest dissabte com la presentació de la llei que l'empararà, aquest dimarts. "Estem contents"

La presidenta de l'AMI, Neus Lloveras, ha explicat que també s'han abordat altres assumptes d'actualitat com ara les cartes que l'Estat està enviant als funcionaris dels ajuntament advertint-los de les conseqüències que pot tenir la seva participació a l'1-O. Lloveras ha qualificat l'actuació de "lamentable" i ha acusat al govern espanyol d'aplicar la "política de la por". En aquest sentit, la màxima representant de l'AMI ha assegurat que la llei anunciada donarà totes les garanties als funcionaris. "Quedaran plenament protegits. És una llei excepcional", ha remarcat.

D'altra banda, Lloveras també ha fet referència a l'anul·lació per part del TC de la disposició 40 dels pressupostos de la Generalitat, que permetien habilitar les partides necessàries per a la celebració del referèndum. "Això és un obstacle més, els tenim constantment, els té el Govern i els té el Parlament però la decisió i la fermesa és total", ha insistit. "Tirarem endavant perquè tenim un mandat democràtica i no ens deixarem espantar", ha afegit.

Presentació de l'Assamblea d'Electes

L'executiva de l'AMI s'ha realitzat aquest dimecres a la seu del Consell Comarcal de l'Alt Empordà a Figueres. La jornada s'han fet just abans de la celebració de l'acte de presentació de l'Assemblea d'Electes de Catalunya (AECAT). L'acte, encapçalat per Lloveras, forma part del conjunt de presentacions que es fan arreu del territori per explicar, entre d'altres, la necessitat de registrar-se, les funcions que tindria l'assemblea i en quines circumstàncies s'hauria de constituir. L'instrument vol garantir el referèndum per a la independència i per això ha fet una crida als 9.283 càrrecs electes que hi ha a Catalunya. La presentació s'ha volgut realitzar a la comarca que té més càrrecs electes del país.