Sitges consultarà als veïns de les Botigues si volen seguir al municipi o prefereixen adherir-se a Castelldefels

L'Ajuntament de Sitges convocarà durant el 2018 una consulta no vinculant entre els veïns de les Botigues per saber si volen continuar sent un barri del municipi o prefereixen adherir-se a Castelldefels. El sondeig pretén tenir dades reals sobre un neguit manifestat històricament pels 1.500 habitants que viuen en aquesta zona situada a 14 quilòmetres del nucli urbà, just a l'altre extrem del Massís del Garraf. L'alcalde Miquel Forns reconeix que és un sector de població molt vinculat a Castelldefels, tant per "continuïtat urbanística" com per l'ús de serveis educatius i sanitaris. "La millor manera de saber què pensen els veïns és fer una consulta on lliurement puguin expressar-se", assenyala, si bé matisa que un hipotètic resultat a favor de la segregació requeriria el vistiplau del Ple de Sitges i de Castelldefels, amb l'aval posterior de la Generalitat.

Miquel Forns ha apuntat que la consulta sobre el futur del barri les Botigues de Sitges era un dels projectes previstos en el pla de mandat, i ha assegurat que el govern es marca com a objectiu dur-la a terme al llarg del 2018. Per ara, només ha avançat que aquesta propera tardor el govern durà la proposta al Ple municipal per tal de començar a activar els preparatius a principis del 2018.

L'únic que ha concretat l'alcalde és que la votació es celebrarà únicament entre els veïns del barri, 1.300 dels quals són majors d'edat. "Són ells els principals afectats i són ells els qui mereixen tenir veu i vot en aquest assumpte", ha justificat Forns, que ha declinat donar més detalls de com i quan es convocarà aquest sondeig.

L'alcalde ha insistit que es tractarà d'una consulta no vinculant, perquè s'organitzarà en base a la Llei de Consultes populars no referendàries i perquè la modificació del terme municipal és una qüestió que requereix un aval polític i administratiu. Miquel Forns ha assegurat que l'objectiu és "consultar als veïns per tirar endavant el resultat", de manera que si els habitants les Botigues aposten per segregar-se de Sitges, el govern ho elevarà al Ple.

Amb tot, l'alcalde també ha recordat que el vistiplau del Ple de Sitges no és l'únic requeriment per aprovar el canvi de veïnatge, ja que també serà necessari que l'Ajuntament de Castelldefels s'hi posicioni a favor. Si aquests requisits es superen, caldrà que la Generalitat avali el canvi urbanístic i serà aleshores quan les Botigues es podria convertir en un barri de Castelldefels.