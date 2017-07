L’Agència Catalana del Patrimoni millorarà accessos i serveis a l’església del Conjunt d’Olèrdola

L’Agència Catalana del Patrimoni preveu realitzar aquest 2017 obres de millora de serveis i accessos a l’església de Sant Miquel, al Conjunt monumental d’Olèrdola. En la sessió ordinària de ple de l’Ajuntament celebrada aquest dimarts als vespre, s’aprovava per unanimitat concedir a les obres una bonificació del 80% de l’lmpost de Construccions, instal·lacions i obres(ICIO) atenent “a l’especial interès dels treballs i d’acord amb el que contemplen les ordenances fiscals”, tal i com resumia el regidor d’urbanisme, Juanma Samblás.

El pressupost d’execució per contracte del projecte és de gairebé 248.000€. L’objecte del projecte és fer que la visita al recinte interior del museu d’Olèrdola sigui més còmode i accessible a persones amb mobilitat reduïda i permeti el pas ocasional de vehicles de servei. L’altra aspecte del projecte és preveure l’arribada de serveis soterrats a totes les zones amb restes arqueològiques per millorar la seva museïtzació.

ERC celebrava la millora d’accessos i es mostrava d’acord amb la bonificació perquè no es ressentirien les arques municipals tenint en compte l’important romanent de l’Ajuntament i perquè la bonificació està contemplada en les ordenances fiscals. Fina Mascaró, portaveu d’ERC, va voler també conèixer si es pensa preguntar als olerdolencs sobre una “’actuació artística” que s’estaria planificant a l’església del conjunt monumental, segons s’esmenta també en la documentació.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, subratllava que les obres milloraran l’accés i suposen realitzar un projecte planificat des de feia anys. Ramírez també feia notar que sobre l’actuació artística “no hi ha res tancat” i recordava que el Conjunt monumental és competència de la Generalitat i el Parc, de la Diputació. El poder de decisió de l’Ajuntament, va dir l’alcalde, “és minso, però es pot parlar amb la Generalitat”.

El portaveu del grup municipal del PDeCAT, Josep Sánchez es mostrava d’acord en aplicar la bonificació però també va reclamar al govern que compleixi amb un pla d’accessibilitat en espais públics, elaborat fa 6 anys, i que sí que és de competència municipal.

El ple de l’Ajuntament d’Olèrdola també aprovava, amb els vots favorables d’ApO i d’ERC i l’abstenció del PDeCAT, una modificació de pressupost per valor de 21.461€. Prop de 12.500 € es destinen a l’1% d’augment de retribució al personal de l’Ajuntament, tal i com contemplen els pressupostos generals de l’Estat. Per camins s’aporten 7.600 euros i es destinen 1.350€ per al projecte pedagògic “Aventura de la vida”, a l’escola Circell. També es reproduïa aquesta votació(abstenció del PDeCAT i vots a favor d’ERC i ApO), en l’aprovació del compte general, que recull comptablement l’exercici del 2016.

Amb els vots a favor dels tres grups es van aprovar les festes locals pel 2018. A Moja els dos dies festius són el 25 de juliol i el 30 d’agost, mentre que a la resta del municipi són 30 i 31 d’agost.

En l’apartat de mocions, s’aprovava amb el vot favorable d’ApO i d’ERC i el vot en contra del PDeCAT, una proposta provinent del Consell Comarcal per a estudiar la viabilitat d’un servei funerari públic comarcal. La voluntat és la de poder oferir preus raonables “assequibles i dignes per a tothom”, segons resumia el portaveu del govern, Xavier Serramià. L’alcalde, Lucas Ramírez, manifestava que des de l’Ajuntament d’Olèrdola es recolzaria la formació d’aquesta empresa pública, en cas de tirar endavant.

Fina Mascaró recordava que la situació actual dels serveis funeraris “no es podia tolerar” i assegurava que l’empresa que presta el servei al tanatori de Vilafranca tenia 360.000 euros de “sobreguany” . Mascaró també denunciava que el servei bàsic que ha d’ofertar l’empresa només s’oferia si algú ho requeria expressament. ERC,d’altra banda, va demanar a ApO coherència perquè a Olèrdola el govern havia aprovat augmentar un 62% els nínxols i un 100% la taxa de conservació.

El PDeCAT es mostrava d’acord amb el fons de la qüestió però va votar en contra perquè no s’havia adaptat el text de la moció que provenia del Consell Comarcal.

Des d’ApO es va assenyalar que a les taxes cal repercutir-hi el cost del servei i es subratllava que per motius econòmics “ningú es queda sense nínxol”. Serramià també valorava que era “trist” que per errors materials en la transcripció del text el PDeCAT acabés votant en contra.

El ple també va aprovar , en aquest cas per unanimitat, una moció proposada pel PDeCAT que instava a que l’Iva dels serveis funeraris passés del 21 al 10%.

En la sessió d’aquest dimarts també s’aprovava una moció de rebuig a les ocupacions il·legals d’habitatges, proposada pel PDeCAT. Es va donar el cas que es va aprovar amb els vots favorables dels tres regidors del PDeCAT, l’abstenció de quatre regidors d’ApO i de les dues regidores d’ERCi el vot en contra del portaveu del Govern, Xavier Serramià. En el text es dona suport a la modificació de la llei d’enjudiciament civil per a fer més àgil la recuperació d’habitatges i es reclamen més mitjans per acabar amb les ocupacions. ERC es va abstenir perquè el PDeCAT no va accedir a retirar el punt dedicat a l’enduriment de les accions contra el moviment ocupa. Xavier Serramià considerava que la moció era partidista perquè suposava donar suport a esmenes presentades per un partit a una llei i es criminalitzava el moviment okupa.