Arrufat assegura que el recurs contra la reforma del Reglament del Parlament "no altera" el camí cap a l'1-O

El portaveu del Secretariat Nacional de la CUP, Quim Arrufat, ha assegurat aquest divendres que entra dins "l'esquema previsible" l'anunci que ha fet el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, sobre la interposició d'un recurs d'inconstitucionalitat contra la reforma del Reglament del Parlament. Per Arrufat, aquest fet "no altera cap dels passos que s'han de seguir d'aquí cap a l'1-O" i ha deixat clar que "la llei del referèndum s'entrarà dilluns amb tota normalitat com estava previst". D'altra banda, el portaveu del Secretariat Nacional de la CUP creu que "comença a ser urgent respondre com a societat" a les citacions que està duent a terme la Guàrdia Civil i, per això, ha fet una crida a participar a la concentració que s'ha convocat dilluns. Segons ell, és important "deixar-los clar que no pensem tolerar que vagin passant tot de representants polítics i socials del nostre poble per la Guàrdia Civil com si això fos un 'pre estat' d'excepció".

En el marc de l'escola d'estiu de la CUP que ha arrencat aquest divendres a Vilanova i la Geltrú, el portaveu del Secretariat Nacional de la formació, Quim Arrufat, ha valorat l'anunci de Rajoy sobre el recurs d'inconstitucionalitat a la reforma del Reglament del Parlament i ha afirmat que el president del govern espanyol "està complint amb l'esquema previsible d'anul·lar qualsevol proposta legislativa que vingui del Parlament i de recórrer a la policia i a l'autoritat repressiva cada pas que es faci en l'organització del referèndum". "Això ja estava absolutament previst i no altera cap dels passos que s'han de seguir d'aquí cap a l'1-O", ha afirmat Arrufat, qui ha afegit que "malament aniríem si no haguéssim previst una reacció més que previsible de l'Estat".

En aquest sentit, Arrufat ha dit que la llei del referèndum s'entrarà dilluns "amb tota normalitat i tal i com estava previst" i "en tornar de les vacances al Parlament la llei seguirà els seus passos d'admissió a tràmit per la Mesa i de votació en el moment que decidim". "Que anul·lin la modificació del Reglament no impedeix que la llei pugui ser votada al Parlament", ha aclarit el portaveu de la CUP.

D'altra banda, Arrufat ha apel·lat a la força col·lectiva com a "arma" de cara al referèndum: "no tenim ni exèrcit, ni armes, ni un estat poderós al darrere, ni petroli, ni gas, però tenim gent i hem de desbordar l'Estat per la mobilització popular i per fer impossible la repressió per fer massa costoses les accions repressives". "Quan vulguin perseguir un alcalde hi haurà 800 alcaldes al costat; quan persegueixin un diputat hi haurà tots els diputats firmant lleis; quan vulguin emprendre accions contra el Govern, tot el Govern i la CUP serem al darrere per donar suport a tots els passos", ha exclamat Arrufat.

Quant als interrogatoris que està efectuant la Guàrdia Civil en relació als preparatius del referèndum, Arrufat ha apuntat que la citació de l'exportaveu del comitè executiu del Pacte Nacional pel Referèndum, Joan Ignasi Elena, és la "gota que fa vessar el got" perquè "ara ni tant sols citen a una persona de dins del Govern, sinó que citen el portaveu d'un moviment polític i civil que agrupa el 70 o 80% de les organitzacions i la població de Catalunya". Per això Arrufat creu que "comença a ser urgent respondre com a societat" i "no deixar passar el fet que la Guàrdia Civil vagi citant persones per la seva simple vinculació i compromís democràtic amb la celebració del referèndum".

Per tot plegat, el portaveu del Secretariat Nacional creu que "cal respondre no només indignant-nos per les xarxes" i, per això, la CUP ha convocat una concentració per dilluns que ve davant de la Guàrdia Civil. Segons Arrufat, "hem de deixar-los clar que no pensem tolerar que puguin passejar-se tranquil·lament pel país citant persones per la seva simple vinculació i compromís democràtic".