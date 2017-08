Vilanova posa en marxa el nou pla de civisme prioritzant la sensibilització enlloc de les sancions

La sensibilització i el canvi de valors de la ciutadania per tenir cura de l'espai públic i afavorir una bona convivència és l'objectiu del nou pla de foment del civisme de Vilanova. L'alcaldessa, Neus Lloveras, i la regidora de Convivència, Teresa Llorens, han presentat el document aquest dimarts en una roda de premsa, després de la seva aprovació al ple d'ahir dilluns amb l'abstenció de la CUP; ERC, Som VNG i Ciutadans. El pla, que és fruit d'un procés de participació que ha comptat amb 250 persones, vol incidir especialment en les preocupacions detectades els darrers mesos a la ciutat: les actituds vandàliques, la tinença d'animals, l'ús de contenidors, els problemes de circulació, la contaminació acústica i la seguretat i el sexisme a l'espai públic.

Batejat com a "Pla de mesures per al Foment del civisme i la convivència a Vilanova 2017-2021", el document té en compte necessitats i inquietuds detectades durant les trobades amb els ciutadans i les entitats: des de les destrosses en el mobiliari urbà i la crema de contenidors, el control de gossos de races perilloses i les defecacions de gossos al carrer, i el risc de bicicletes, patins i monopatins en zones de vianants, fins als sorolls produïts en horari nocturn en zones on es consumeixen begudes fora dels establiments, o la problemàtica de l'enllumenat.

Un pla amb 90 accions

Per aconseguir-ho, l'Ajuntament preveu accions de prevenció i sensibilització com tallers o concursos adreçats a infants i joves de primària, secundària, batxillerat i cicles formatius per tal d'afavorir el respecte cap a un mateix i cap a l'altre, així com el sentiment de pertinença a la comunitat. La recent campanya de civisme "Viure! Vilanova! és fàcil", o els dos agents cívics que aquest estiu recorren la ciutat per detectar conductes incíviques són altres de les actuacions municipals. Entre les gairebé 90 accions del pla s'inclouen xerrades i cursos sobre la diversitat, l'equitat de gènere o les drogues, el servei d'assessorament familiar sobre alcohol i altres drogues, programes d'educació viària, la Festa de l'animal, la creació de la figura del voluntariat pel civisme o la col·laboració de les entitats per difondre un missatge de pertinença i respecte a la ciutat, entre moltes altres actuacions.

Segons la regidora de Convivència, es tracta de "canviar valors", un objectiu " a més llarg termini" que vol aconseguir l'Ajuntament a través del pla. "En la mesura del possible, no volem posar sancions i intentar veure si hi ha mesures alternatives", ha explicat Teresa Llorens. En aquest sentit, la regidora apunta que de moment no s'han modificat les sancions que inclou l'ordenança de civisme, a l'espera de veure com funciona el pla. L'alcaldessa ha recordat que, no obstant, els darrers mesos s'han realitzat campanyes concretes sancionadores sobre la tinença d'animals, tenint en compte que és "un dels temes que més preocupa la gent".

Els agents cívics podrien ampliar-se

Pel que fa a la feina dels agents cívics -una iniciativa posada en marxa aquest estiu- Llorens ha assegurat que han detectat situacions que ja es vénen produint des de fa temps: la brossa fora dels contenidors, brutícia en espais públics de la ciutat després d'una nit de festa o aspectes relacionats amb els gossos. Segons Llorens, la seva missió és "traslladar la informació als serveis municipals" a la vegada que advertir "a les persones quee estan produint un acte incívic i informar-los sobre quina és l'actitud correcta". "En el termini d'entre sis mesos i un any podrem valorar la seva feina", ha apuntat la responsable de Convivència, que avui s'ha mostrat partidària de continuar el servei dels agents i fins i tot ampliar-lo. El cost anual del servei és de 55.000 euros anuals.