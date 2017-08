Montserrat Carreras anuncia que no es tornarà a presentar a l’alcaldia de Cunit (VÍDEO)

Montserrat Carreras va anunciar ahir que no es optarà a la reelecció com a alcaldessa de Cunit. Aquesta decisió la va fer pública ahir en el decurs de l’entrevista que va concedir en directe a l’Eix Diari. Carreras va explicar que fa uns mesos que ha pres aquesta decisió i que ja ho havia comunicat al seu partit, PDCat. L’actual màxima responsable del govern cunitenc no ha avançat quina serà la seva nova ocupació però ha deixa entreveure que segurament no serà una activitat plenament política.

Al final d’aquest mandat, Montserrat Carreras haurà completat vuit anys al capdavant el govern cunitenc, liderant un govern multicolor en les dues legislatures. Al 2011, quan va entrar a governar ho va fer amb ERC i ICV. Al 2015 va tornar a guanyar les Eleccions Municipals i va revalidar el govern local amb aquestes forces afegint a Guanyem.

Durant aquests anys de govern, Montserrat Carreras ha hagut de fer front a un dels episodis més durs del consistori cunitenc. Al entrar a governar, es va trobar amb un ajuntament pràcticament intervingut per l’Estat a causa del seu elevat nivell d’endeutament que gairebé doblava el límit permès del 110%, arribant als 42 milions de dèficit. L’Ajuntament de Cunit tot hi estar durament fiscalitzat per la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local, LRSAL, ha aconseguit sortir d’aquest marasme financer durant el mandat de Montserrat Carreras en aquests sis anys que porta de govern. Actualment la salut econòmica de l’Ajuntament es troba pràcticament en una situació d’equilibri pressupostari i havent reduït a la meitat del deute.

Gràcies al suport popular i el seu vincle a nombroses entitats del municipi, Montserrat Carreras va aconseguir la implicació altruista de la ciutadania de Cunit per fer front a aquesta situació extrema de l’Ajuntament, a més en un context de crisi social i econòmica generalitzada.

De fet, Montserrat Carreras des que va començar la seva carrera política com a regidora de l’Ajuntament de Cunit, al 1997, ja presentava aquestes credencials de l’aval popular.

Per tant, hores d’ara ja porta 20 anys com a representant política a l’Ajuntament de Cunit. També és diputada provincial a la Diputació de Tarragona, fet que la va fer renunciar a la seva remuneració com a alcaldessa de Cunit.