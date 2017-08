"Dels tres nivells d’administracions, el local és el que ha reaccionat més bé a la crisi"

La ciutadania del Vendrell, no fa gaire, va haver de triar entre la solidesa de l’experiència i la renovació política. Molt simplificat, aquest era el dilema que es va plantejar ja al 2011 i a les passades eleccions del 2015. A les darreres, al Vendrell, en va sortir guanyador Martí Carnicer. Un home que ja va ser alcalde del Vendrell del 1979 al 1994. Entre mig va ser diputat al parlament de Catalunya del 1984 al 2006.

Fent valer la seva formació econòmica, va ser secretari general del Departament d'Economia i Finances de la Generalitat de Catalunya del 2003 al 2010. Al 2013 torna a ser alcalde del Vendrell, llavors amb un pacte de govern amb quatre forces polítiques. Des de llavors fins a l’actualitat és l’alcalde del Vendrell. És evident que Martí Carnicer no defuig dels reptes, i al 2011, la vila demanava una forta exigència política per superar la situació del Vendrell i del seu ajuntament. Quan se li pregunta per aquest retorn a la política local respon li agrada aquesta reacció directa entre les decisions de govern la posada en marxa de les accions. “La política local permet concretar les coses, toques amb les mans els fets reals, al Parlament passen anys fins que les decisions no tenen un impacte real a la societat”, explica Martí Carnicer en l’entrevista que va concedir a Eix Diari el dia 8.9.2017 i que podeu seguir íntegrament.

Carnicer és dels que pensa que “el municipalisme ja s’hauria de reivindicar. Dels tres nivells d’administració, el local és el que ha reaccionat més bé amb en aquesta nova situació, els ajuntaments han deixat de tenir dèficit i d’endeutar-se. Caldria retornar a situacions que el nivell d’autonomia dels ajuntaments era elevat. L’època dels ajustaments ja ha passat i s’han fet els deures”.

Martí Carnicer va ser membre fundador del PSC. Com no podia ser d’una altra manera se li ha preguntat per la situació del partit després del desgast de suport electoral dels darrers anys. “El PSC ha sigut un partit importantíssim per l’evolució del país. Sense el PSC el país seria pitjor”. Martí Carnicer està convençut que si el seu partit “continua buscant una política de buscar acords i buscar consens el partit tornarà a trobar el lloc que li correspon”.

Davant d’una convocatòria de referèndum, i sobre el suport que hauran de donar els ajuntaments catalans per a la realització del mateix, Martí Carnicer es limita a dir “com alcalde respectaré la legalitat”.

El Vendrell del 1995 al 2002 es va posicionar en un primer nivell d’oferta museística del país. La relació de la vila amb quatre figures capdals de la cultura catalana no només han proporcionat al Vendrell un llegat sinó també una identitat. Les figures de Pau Casals, Àngel Guimerà, el col·leccionista Antoni Deu Font, i Apel·les Fenosa són honorades al Vendrell per sobre de tot pels seus valors. Però també han servit per transformar el llegat en un reclam turístic, relligat en un lema que concentra diferents accions “El Vendrell, la Cultura”. Però això no és suficient per atraure visitants. El Vendrell fa temps que busca desestacionalitzar el turisme per convertir-se en un dels sectors econòmics que permetin a la vila diversificar la seva economia. “El turisme ja ha passat el punt baix de la crisi. El nostre és un turisme poc internacional, la resta prové de la resta de l’Estat i Catalunya i molt vinculat a la segona residència, per tant és molt més estable. La primera preocupació és que aquest turisme estigui bé al Vendrell. A la zona central de Coma-ruga a finals de l’any passat hem pogut obtenir una aportació de dos milions 300.000 euros de fons Feder per remodelar el parc Tabaris, i la plaça Germans Trillas. Així farem una bona aposta pel turisme termal. La crisi ha fet deteriorar alguns serveis, retornar a aquesta situació és l’element més bàsic”.

De totes maneres Martí Carnicer continua pensant que la gran alternativa per donar feina a la gran quantitat de persones que van perdre la seva feina al sector de la construcció és la logística ”continuem pensant que el Logis Penedès, amb les adaptacions que calguin, és la millor alternativa perquè aquestes persones trobin feina, sense oblidar i aprofundir en altres inversions, com per exemple la creació d’un clúster d’empreses relacionades amb l’activitat d’Idiada i el turisme”.

Martí Carnicer ha aprés de la bombolla immobiliària “que els mercats no tot ho regulen bé i poden provocar aberracions com les que hem patit. Hem de controlar això i un dels elements és la revisió del POUM, amb una reducció gairebé dràstica del sol urbanitzable del Vendrell. Hem de relligar, equipaments, sectors i territoris, cercar la reserva d’espais naturals propis, com les Madrigueres, cercar una lògica que no necessàriament ha de ser la del mercat però que ens porti a una ciutat on es pugui viure millor i que tothom pugi anar trobant el seus llocs de treball. Això darrer conjuntament amb una estratègia comarcal per aconseguir una millora de les infraestructures de mobilitat”.

Martí Carnicer assegura que energies no li manquen però no ha volgut avançar si es presentarà a les properes eleccions municipals, “no és el moment de prendre la decisió”.