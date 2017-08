Sant Pere de Ribes posa en marxa l'elaboració del pressupost participatiu

Amb les sessions públiques del dies 6 i 7 de setembre es donarà el tret de sortida als pressupostos participatius d’aquest any. Les primeres trobades es faran el dimecres de la setmana que ve a la Biblioteca Josep Pla de les Roquetes i l’endemà dijous a la Biblioteca Manuel de Pedrolo de Ribes. Totes dues començaran a les 19h i serviran per donar a conèixer com participar-hi i les principals línies del Pressupost municipal del 2018. Posteriorment, del 8 de setembre a l’1 d’octubre la ciutadania ja podrà presentar propostes, que seran avaluades per una comissió tècnica-econòmica. Aquelles que siguin acceptades, tenint en compte els criteris de les normes reguladores aprovades, passaran a votació pública del 25 d’octubre al 5 de novembre. En aquesta edició, els veïns i les veïnes del municipi podran decidir a què destinar el 20% dels diners per a inversions reals del pressupost de l’any que ve (que es preveu que sigui d’entre 220.000 i 250.000 euros) i 15.000 euros més per a projectes socials, culturals o solidaris que es presentin.

Enguany les normes reguladores d’aquest procés han incorporat alguns canvis per tal de millorar l’experiència anterior. Així es limita a un màxim de tres propostes a presentar per categoria, i que la suma del valor del conjunt dels projectes no superi la quantitat de 100.000 euros si es tracta d’inversions. En el cas de les propostes de despesa per a projectes socials o culturals, cadascuna d’elles no podrà tenir un cost estimat superior als 5.000 euros. No obstant, es permetrà presentar iniciatives de major valor en tots els casos sempre i quan vagin acompanyades d’un compromís de cofinançament per escrit si es dóna el cas i disposen de finançament complementari per part de la persona o entitat proposant. També, com a novetat, s’ha previst un període de presentació d’esmenes del 14 al 22 d’octubre per a aquelles propostes que no hagin estat acceptades i que amb l’assessorament dels serveis tècnics corresponents es puguin reformular per a la seva validació.

Pel que fa a les votacions, que es podran fer presencialment a les OAC o a través del web municipal (www.santperederibes.cat), s’hauran de seleccionar cinc de les propostes acceptades puntuant-les amb un escalat del 5 a l’1. El recompte de vots es farà públic el 7 de novembre i durant el mateix mes de novembre es convocaran dues sessions públiques més de presentació de resultats i de la proposta de Pressupost municipal 2018.

Una de les finalitats que es persegueix amb els pressupostos participatius és que la ciutadania es faci seva aquesta iniciativa institucional, s’impliqui i decideixi algunes de les prioritats d’aquells projectes que considera necessaris pel municipi. Es tracta, doncs, d’un procés democràtic a través de la participació directa dels veïns i de les veïnes de Sant Pere de Ribes i de les entitats que dóna major protagonisme a les persones envers les actuacions que els afecten, a la vegada que és un exercici de transparència i proximitat de la gestió municipal.

Hi poden participar totes les persones majors de 16 anys empadronades al municipi i entitats inscrites al registre municipal. Les propostes s’hauran de lliurar a les OAC o telemàticament i podran anar acompanyades d’imatges, vídeos o documents explicatius perquè se’n faci difusió. També es faran dues jornades amb presentacions de projectes per part de les seves persones impulsores que desitgin exposar-les públicament.

Les propostes guanyadores seran incorporades al Pressupost municipal del 2018 per ordre de classificació fins que s’esgoti la quantitat econòmica global fixada en cada categoria.

En els pressupostos participatius de l’any passat es van presentar un total de 63 propostes i es van emetre 1.519 (1.304 vàlids).