Anna Boada ja és regidora de l’Ajuntament d’Olèrdola des d’aquest dimarts a la tarda

En un ple extraordinari de caràcter urgent, aquest dimarts a la tarda Anna Boada ha pres possessió com a nova regidora del grup municipal d’Alternativa per Olèrdola. Tal i com recordava en el ple el mateix alcalde, Lucas Ramírez, la presa de possessió s’ha produït després de la renúncia d’Eva Ruiz i un cop l’Ajuntament ha rebut les credencials requerides per a que Boada pogués ser nomenada.

Boada ha optat per prometre el càrrec “per imperatiu legal” i l’alcalde s’ha mostrat convençut que la nova regidora té” ganes i il.lusió” per tirar endavant les seves noves responsabilitats.

Abans de finalitzar la breu sessió, la portaveu del grup d’ERC, Fina Mascaró, li ha donat la benvinguda a Anna Boada i li ha desitjat sort i encerts.

Un cop finalitzada la sessió tots els regidors del consistori han felicitat personalment a la nova regidora per la seva presa de possessió.

En una entrevista a Canal 20-Ràdio Olèrdola, Boada explicava que tenia “ganes de començar, fer la feina i fer-ho bé”. El primer objectiu que s’ha fixat la nova regidora és el de mirar d’agafar el ritme dels seus companys de govern municipal en aquelles regidories que tingui sota la seva responsabilitat.

En un decret d’alcaldia que es preveu signar divendres 1 de setembre, s’aprovarà la reorganització del cartipàs municipal que fixarà les regidories que tindrà assignades Anna Boada.