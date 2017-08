Rajoy acusa els partits de l’oposició de fer-lo comparèixer amb “zel inquisitorial” buscant la seva renúncia

El president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dimecres durant la seva compareixença al Congrés pel cas Gürtel que els grups de l'oposició el persegueixen amb “zel inquisitorial” únicament per interessos polítics. Durant un discurs de 35 minuts en què no ha parlat del cas Gürtel, ha recordat que ja ha intervingut en 52 ocasions al Congrés en relació a aquesta trama i que actualment al Congrés hi ha dues comissions parlamentàries “treballant sobre el mateix”. En aquest sentit, ha renyat els grups de l’oposició per forçar-lo a comparèixer amb caràcter extraordinari sense que hi hagi “novetats” que ho justifiquin més enllà, ha dit, del seu afany de descavalcar-lo del govern espanyol. “Això és el que més els preocupa, i jo ho respecto, però no ho comparteixo”, ha dit abans d'assegurar que "no abdicarà de la seva obligació" de governar. Rajoy ha comparegut al Congrés a petició dels grups Socialista, Podem, ERC i PDeCAT després de la seva declaració en qualitat de testimoni a l’Audiència Nacional pel cas Gürtel a finals de juliol.

En aquest sentit ha retret a l’oposició que el faci comparèixer no per la seva actuació com a president del govern, sinó per l’actuació del seu partit “fa més de vint anys”. A més, ha criticat “l’obsessió” d’aquests grups per atacar la seva formació política mitjançant una “suma de minories” que “no serveix per esmenar la plana a la voluntat dels espanyols”. “A l’hora de fer judicis polítics resulta més equànime el judici dels espanyols que alguna d’aquestes senyories”, ha dit.

“No abdicaré de la meva obligació”

El president espanyol ha recordat que el Congrés li ha atorgat la seva confiança en dues ocasions i ha rebutjat una moció de censura contra ell, i “per tant” la seva obligació “és governar” per “complir amb els espanyols”. “És la meva obligació i no n’abdicaré”, ha sentenciat abans de recordar que el seu govern ha de liderar la lluita contra el terrorisme, “preservar la unitat d’Espanya” i fer que “la recuperació arribi a totes les llars”.

Destaca la “unitat” contra el terrorisme

Després d’un minut de silenci de la cambra, el president espanyol ha obert la seva intervenció amb un recordatori de les víctimes dels atemptats de La Rambla i Cambrils, i ha destacat la “solidaritat d’una nació” amb els que han patit el terrorisme.

El president espanyol ha destacat també la tasca de les forces de seguretat i dels cossos de protecció civil. “Ens han fet mal però no ens han vençut ni ens venceran, i seguiran assetjant-nos però els plantarem cara des de la unitat”, ha afirmat.

El PSOE acusa Rajoy d'utilitzar Catalunya per tapar la corrupció i Podem assegura que "menteix"

El Grup Socialista i Podem han demanat aquest dimecres la dimissió del president del govern espanyol, Mariano Rajoy, després de la seva compareixença al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre el cas Gürtel. La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, l’ha acusat d’embolicar-se amb “la bandera” i aprofitar el terrorisme i el procés a Catalunya per “atrinxerar-se” a La Moncloa. El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha apuntat que Rajoy “o és un incompetent” com a dirigent del seu partit, perquè no sabia res dels casos de corrupció, o bé “menteix”. El líder de C’s, Albert Rivera, ha apuntat que Rajoy “ha de donar explicacions” per la corrupció del seu partit però ha evitat demanar-ne la dimissió. Segons Rivera, el PP “no té paraula” en el compliment dels seus compromisos, i Rajoy “no té legitimitat” per liderar la lluita contra la corrupció.

Els grups han intervingut en torns de 10 minuts després de la compareixença de Rajoy, que ha durat només 35 minuts i on ha evitat en cap moment citar la paraula Gürtel. Al contrari, Rajoy ha renyat els partits de l’oposició per haver-lo fet comparèixer amb “zel inquisitorial” i sense novetats en el cas, i ha assegurat que contràriament al que busquen aquestes formacions “no abdicarà de la seva obligació” de governar

El PSOE l’acusa d’utilitzar Catalunya per “atrinxerar-se” a La Moncloa

La portaveu parlamentària del PSOE, Margarita Robles, ha acusat el president espanyol de “faltar a la veritat” sobre el finançament del seu partit. “El que ha dit no és creïble”, ha dit Robles, que ha afirmat que en el cas que el que va declarar a l’Audiència Nacional fos cert demostraria una autèntica manca de diligència en el control de la corrupció.

“La credibilitat en política exigeix dir la veritat als ciutadans en temes com la corrupció”, ha dit Robles, i “vostè que sempre fa gala de partit d’Estat, no hauria de fer com altres presidents que en temps de Banca Catalana es van embolicar amb la bandera”.

En aquest sentit li ha retret que utilitza “el tema de Catalunya” i el terrorisme per esquivar donar explicacions. “Jo li demano que assumeixi la seva responsabilitat”, ha dit Robles, que l’ha acusat d’haver-se “atrinxerat a La Moncloa”, ha dit.

Per aquest motiu li ha demanat la dimissió “per dignitat, i perquè li anirà molt bé a Espanya per afrontar els problemes de terrorisme, vulneració de de l’ordenament jurídic a Catalunya i lluita contra la corrupció” (24.00)

Iglesias: “O és un incompetent o menteix”

El líder de Podem, Pablo Iglesias, ha recordat que la compareixença de Rajoy és fruit dels “dubtes” que va generar la seva compareixença a l’Audiència Nacional en un cas on “ha quedat acreditat” que el seu partit es va finançar irregularment.

Segons Iglesias, la intervenció de Rajoy a l’Audiència Nacional es podria resumir en la frase “jo no sabia res”. Si això era així, ha apuntat Iglesias, com a dirigent del PP Rajoy era “un incompetent”, i si no Rajoy “menteix”.

Per aquest motiu li ha llançat sis preguntes sobre la seva actuació com a dirigent del PP en els anys que va actuar la trama Gürtel i ha assegurat que els espanyosl ja han fet un veredicte sobre la seva responsabilitat en aquest cas.

Rivera diu que el PP “no té paraula” ni “legitimitat” per a la lluita anticorrupció

El líder de C’s, Albert Rivera, ha acusat Rajoy d’oferir “un míting” al Congrés, però no ha demanat la seva dimissió. Segons Rivera, Rajoy haurà de donar explicacions a la comissió d’investigació sobre el finançament irregular del PP, un partit que “no té paraula” i no compleix els seus compromisos de reformes contra la corrupció.

El líder de Cs també ha afirmat que Rajoy “no té legitimitat” per liderar la lluita contra la corrupció i per això s’ha dirigit als grups de l’oposició per demanar que donin suport a les iniciatives del seu partit, com la llei de limitació de mandats per reduir-los a dues legislatures, o l’elecció del Fiscal General de l’Estat per part del Congrés.

Campuzano recorda a Rajoy que la corrupció també alimenta la “desafecció” a Catalunya

El portaveu del PDeCAT, Carles Campuzano, ha qualificat aquest dimecres d’”impresentable” que cap responsable del PP hagi assumit responsabilitats polítiques pel cas Gürtel, i ha recordat a Rajoy que la corrupció també alimenta la “desafecció” a Catalunya. “El que li reclamem els grups és que s’assumeixin responsabilitats”, ha dit Campuzano, que ha assegurat que el PP no té “capacitat” per fer-ho i que això és el signe d’una “democràcia dèbil que no creu en el funcionament de les seves pròpies institucions”. En acabar la intervenció, Campuzano ha lliurat a Rajoy el llibre “La nacionalitat catalana” de Prat de la Riba, en edició especial de l’Ajuntament de Castellterçol, que ja reivindica un Estat per a Catalunya.

El portaveu del PDeCAT ha fet aquestes manifestacions des de la tribuna del Congrés després de la compareixença de Rajoy per donar explicacions pel cas Gürtel. Ha destacat la importància del fet que un president espanyol hagués de declarar a l’Audiència Nacional com a testimoni, un fet que va generar “perplexitat i estupor” a la societat.

En aquest marc ha recordat les conclusions de la comissió Fernández Díaz sobre l’ús del Ministeri per construir proves falses contra dirigents, el caos a l’aeroport del Prat, i la reprovació de Montoro i Catalá, i ha lamentat que malgrat que “milions de catalans es manifesten des de l’11 de setembre del 2011, o voten el 9-N del 2014” Rajoy es manté en el “tancredisme” i “sembla que no passa res”.

Segons Campuzano la situació que es viu a Catalunya té el mateix origen, una recollida de signatures del PP contra l’Estatut per la que “ningú ha assumit la seva responsabilitat”. “El tancredisme com a actitud pot servir en el terreny personal per evitar el desgast polític, però no serveix per abordar els reptes polítics que tenen les societats”, ha dit Campuzano, que ha afirmat que en qualsevol altre país on hi hagués un cas com Gürtel el màxim responsable del partit involucrat hagués dimitit.

Tardà assegura que a Rajoy que “només li queda la violència” per imposar-se a Catalunya

El portaveu d’ERC al Congrés dels Diputats, Joan Tardà, ha acusat aquest dimecres el president espanyol, Mariano Rajoy, de “corrompre la veritat” i el “Tribunal Constitucional”, i l’ha advertit que ja només li queda “l’ús de la força” i la “violència” per imposar els seus plantejaments a Catalunya. Tardà ha assegurat que les institucions i la societat catalana espanyoles no tenen “cap autoritat moral” a Catalunya perquè són percebudes com a “corruptes” i “incapaçes de sintonitzar” amb els ciutadans. “Només rebem insults, apel·lacions a la violència i amenaces, i només els queda la força per imposar el poder”, ha dit Tardà, que ha recordat que com a la cançó del Club Super Tres “Uh oh no tinc por” ser valent és “millor que tenir força” i els catalans es queden amb “la valentia” mentre deixen al govern espanyol l’ús de la “força corrupta”.

Ha fet aquestes manifestacions des de la tribuna del Congrés després de la compareixença de Mariano Rajoy al Congrés pel cas Gürtel. El portaveu d’ERC, Joan Tardà, ha assegurat que Rajoy ha hagut de comparèixer forçat per la seva manca de majoria parlamentària, i ha recordat que el PP és “el que té més causes per corrupció d’Europa”. Per aquest motiu ha denunciat “la corrupció sistèmica del règim del 78” i el “finançament irregular” del PP per “presentar-se dopats a les eleccions”.

Tardà ha assegurat també que el PP es veu obligat a “mantenir-se en el poder a tota costa”, ha “corromput” el Tribunal Constitucional i ha “normalitzat” la corrupció. “Per això no el veig preocupat ni tan sols concernit a dir la veritat”, ha dit Tardà, que ha assegurat que al PP “no li importa” que Gürtel hagi corromput l’administració. El líder d’ERC també ha assegurat que la “corrupció de la veritat” del PP també porta a dir que “vendre armes” a països que financen el terrorisme “és normal”.

Tardà ha assegurat que l’actual Estatut retallat de Catalunya és “fruit de la prevaricació” del PP i ha acusat Rajoy de tenir un concepte “corromput” del constitucionalisme, fet que el portarà a “desgràcies” a Catalunya, on la societat assumeix que “les institucions espanyoles no tenen cap autoritat moral” perquè són percebudes com a “corruptes” i “incapaços de sintonitzar”.