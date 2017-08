Simó, sobre el calendari de les lleis de desconnexió: "Tot està molt obert, hi ha diferents opcions"

La secretària primera de la Mesa del Parlament, Anna Simó, ha assegurat que "tot està molt obert i que hi ha diferents opcions" respecte al calendari d'aprovació de la llei del referèndum i la llei de desconnexió i la fórmula de tramitació. En declaracions als periodistes en el marc de la diada castellera de Sant Fèlix, Simó ha defensat que "no s'han de posar les coses fàcils a l'Estat perquè pugui posar traves a les urnes" i ha assenyalat que seria molt diferent si l'Estat hagués volgut pactar el referèndum. Segons Simó, les qüestions del calendari són "detalls que no tenen cap importància" i ha afegit que es farà "el que sigui convenient sempre amb totes les garanties democràtiques i solidesa jurídica".

Davant la petició de la CUP que les lleis de desconnexió s'aprovin abans de l'Onze de Setembre, Simó s'ha mostrat prudent i ha afirmat que totes les qüestions relacionades amb el calendari de les lleis "ja s'aniran parlant i resolent", tal com, segons Simó, s'han anat resolent altres qüestions en què hi ha pogut haver "opinions diverses". "La força del moviment ciutadà és la seva pluralitat i el moviment polític també és plural i aquesta força reforça el procés", ha defensat Simó.

La republicana ha considerat que "són detalls que no tenen cap importància" i ha assenyalat que seria molt diferent si l'Estat s'hagués volgut pactar el referèndum. "Amb un Estat en contra que encausa membres del Govern el que no hem de fer és posar les coses fàcils perquè puguin posar traves a posar les urnes", ha afirmat.

Simó tampoc ha volgut entrar en la fórmula parlamentaria que s'utilitzarà per tramitar les dues lleis, i s'ha limitat a dir que es farà el que decideixin els grups parlamentaris. Segons Simó, "està tot obert".

També ha posat en valor que amb la presentació de la llei de transitorietat s'ha complert una altra promesa davant de qui pogués tenir dubtes de la fermesa dels partits independentistes de tirar endavant els compromisos.