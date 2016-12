L'ICS redueix un 41% les redundàncies terapèutiques entre els pacients que prenen dos o més medicaments equivalents

L'Institut Català de la Salut ha aconseguit reduir un 40,8% – un total de 8.805 casos – les redundàncies terapèutiques entre els pacients que prenen diversos medicaments considerats equivalents durant el 2015 mentre continuen casos de sobremedicació relacionats amb els inhibidors de la bomba de protons i les proves de l'antigen prostàtic específic, segons ha indicat l'ICS aquest dimarts en un comunicat. A més, durant l'any passat a les consultes d'atenció primària també es van dur a terme 7.604 accions de desprescripció en pacients polimedicats -aquells que prenen quatre o més fàrmacs- i es van resoldre 3.320 contraindicacions relacionades amb alguns fàrmacs.

Inhibidors de la bomba de protons

Un cas habitual de sobremedicació és el dels inhibidors de la bomba de protons, uns fàrmacs que s'acostumen a receptar molt sovint a les consultes d'atenció primària. De fet, l'11,57% dels pacients adults atesos a les consultes d'atenció primària de l'Institut Català de la Salut pren aquests tipus de medicaments, un percentatge que puja fins al 49,19% en el cas de les persones més grans de 75 anys.

Els inhibidors de la bomba de protons permeten reduir la producció d'àcid a l'estómac i serveixen per prevenir l'úlcera gàstrica i per tractar l'esofagitis per reflux, així com les malalties que provoquen un excés de secreció àcida a l'estómac. A Catalunyase'n comercialitzen quatre tipus: omeprazole, lansoprezole, rabreprazole i esomeprazole.

Del total de prescripcions d'aquests medicaments realitzades a l'atenció primària a persones més grans de 75 anys, el 31% són inadequades. Aquest percentatge augmenta fins al 51,8% entre tota la població adulta. Tot i així, aquest percentatge s'ha anat reduint amb el temps i fa un any era proper al 55%, mentre que a començament del 2014 superava el 60%.

Prova de l'antigen prostàtic específic

D'altra banda, al 13,3% dels homes més grans de 50 anys sense patologia prostàtica se'ls continua prescrivint la realització de proves de l'antigen prostàtic específic (PSA). Aquest procediment es fa servir com a marcador de risc del càncer de pròstata. Fins fa pocs anys, molts metges i organitzacions professionals recomanaven realitzar una anàlisi del PSA un cop l'any a tots els homes més grans de 50, però diversos estudis han demostrat que la realització d'aquesta pràctica com a mètode de cribratge poblacional aporta més efectes adversos que beneficis.

Durant els darrers anys, la quantitat d'homes a qui s'ha sol·licitat a les consultes de l'ICS una anàlisi del PSA sense indicació s'ha reduït. Fa un any, aquest nombre era del 15,8% i al mes de gener de 2015, quan es va començar a comptabilitzar aquest indicador, era del 17,5%.

Des de fa més de quinze anys, la institució fa servir una eina per mesurar la qualitat de les receptes de medicaments, que s'anomena Estàndard de qualitat de prescripció farmacèutica (EQPF), que s'inclou dins del procés d'incentivació dels professionals. L'assoliment de l'EQPF ha passat del 23,5% l'any 2000 al 86,7% del 2015.