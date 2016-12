Mor Mercedes Via i Feliu, qui va fer donació de la Casa Via a l’Ajuntament de Vilafranca

El passat divendres, 23 de desembre, va morir la senyora Mercedes Via i Feliu, a la residència d’avis del Perelló (Tarragona), a l’edat de 94 anys. Aquests darrers anys, la senyora Via havia fitxat el seu domicili al poble de l’Ampolla (Tarragona). El seu pare i avis paterns eren originaris de les Terres de l’Ebre, de l’Aldea i Amposta. Ella hi havia passat els estius de la seva infància en aquestes comarques. La família materna era de Vilafranca del Penedès.



Mercedes Via va néixer el 22 de gener de 1922 a Vilafranca del Penedès. Tota la seva vida va transcórrer a Vilafranca. Filla de Fèlix Via i d’Antònia Feliu, residia a la rambla de sant Francesc, número 22 i 24, casa que va ser donada a l’Ajuntament de Vilafranca perquè fos destinada a ús social i on s’està construint habitatge per a la gent gran.