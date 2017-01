Una persona morta i dues de ferides en un tiroteig a l'avinguda Meridiana de Barcelona

Un home d'uns 30 anys ha mort pels diversos impactes de bala que ha rebut aquest diumenge al vespre a l'Avinguda Meridiana de Barcelona. Segons ha pogut saber l'ACN, també han resultat ferits per arma de foc un altre home d'uns 30 anys, que ha estat traslladat en estat crític a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. L'altra persona ferida és una dona de 22 anys que ha ingressat en estat greu a l'Hospital de Sant Pau. Un ampli dispositiu policial s'ha desplegat a la zona, en concret a l'altura del número 517, ben a prop de l'avinguda Rio de Janeiro. Els Mossos s'han fet càrrec de la investigació del cas per esclarir els fets, que s'han produït poc després de les nou del vespre.

Tres hores després, quan passaven poc minuts d'un quart d'una de la matinada s'ha fet l'aixecament del cadàver. El difunt i l'altre home ferit estaven esperant a l'interior d'un vehicle davant d'un bar de la zona quan l'agressor s'ha aproximat i, tot seguit, ha començat a disparar una ràfega de trets. A la lluna del turisme de les víctimes es poden comptar fins a set impactes de bala.

Fonts consultades per l'ACN han indicat que tant la víctima mortal com les dues persones ferides són d'origen dominicà. Les mateixes fonts no descarten que una venjança sigui un dels possibles mòbils del crim. Els Mossos d'Esquadra en col·laboració amb Guàrdia Urbana busquen l'autor dels trets el qual, segons ha avançat SER Catalunya, hauria fugit en cotxe.