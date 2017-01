Montserrat defensa aplicar un copagament farmacèutic superior als jubilats que més cobren

La ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, ha defensat aquest dilluns “ajustar” el sistema de copagament farmacèutic als jubilats amb ingressos d’entre 18.000 i 100.000 euros en considerar que és una franja massa àmplia. “Qui més té hauria de pagar més”, ha subratllat la ministra en una entrevista a RNE, on ha manifestat que la passada legislatura es va establir “una manera més justa” però que ara caldria retocar. Montserrat ha recordat que els jubilats amb ingressos d’entre 0 i 18.000 euros paguen un extra de 8 euros al mes pels seus medicaments i que el topall per als majors de 65 anys que cobren entre 18.000 i 100.000 euros anuals és de 13 euros al mes.

La ministra ha apuntat que considera que els principals reptes de cara als pròxims anys passen per afrontar la baixa taxa de natalitat -l'Estat espanyol se situa al lloc 181 del rànquing- i l’envelliment de la població, perquè l’any 2050 hi haurà 18 milions de persones majors de 65 anys a l’Estat.

“Espanya és un dels països amb menys natalitat i el segon en esperança de vida, això ens aporta cronicitat i envelliment”, ha alertat la titular de Sanitat, per afegir que “cal millorar i adaptar els sistema estatal de Salut” per poder superar aquests dos grans reptes.

És per això que ha estès la mà a les Comunitats autònomes i les ha convidat a treballar plegats per preservar “els pilars dels sistema”, tot i que ha reconegut que les competències corresponen a les autonomies i que la funció del ministeri només passa per establir la legislació i l’ordenació bàsica.

Montserrat es reunirà amb Comin aquest mes de gener

Dolors Montserrat també ha anunciat que el pròxim mes de febrer convocarà el Consell Interterritorial de Salut i ha explicat que abans de fer-ho vol reunir-se personalment amb els responsables de cada comunitat autònoma per conèixer les necessitats dels diferents territoris. La ministra també ha dit que al llarg d’aquest mes de gener tancarà una trobada amb el conseller de Salut, Toni Comin, per parlar del dia a dia.

La coordinació amb les autonomies és la millor recepta per superar la campanya de la grip

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat ha assegurat que la millor recepta per superar la campanya de la grip és la coordinació entre el ministeri i les diferents Comunitats Autònomes. Ha dit que la incidència a dia d’avui és de 138 casos per cada 100.000 i l’ha qualificat d’elevada, tot i que ha assegurat que “en alguns casos és inferior a altres anys”. Així mateix, ha explicat que el col·lectiu més vulnerable és el de majors de 65 anys ja que el virus afecta a prop del 65% d’aquesta franja d’edat.

Malgrat tot, ha assegurat que l’espanyol és un dels estats millor preparats contra les epidèmies de grip perquè disposa d’un sistema “de vacunació integral i homogeni a tot el territori”. “Això ens permet estalviar i controlar els desabastiments”, ha precisat, per acabar demanant a la gent que entri als calendaris de vacunació.