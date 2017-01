465 donacions de sang de cordó umbilical en cinc anys de funcionament del programa al Garraf

Fa cinc anys que el Servei de Ginecologia i Obstetrícia del Consorci Sanitari del Garraf (CSG) participa al programa CONCORDIA de recollida de sang de cordó umbilical, que impulsa el Banc de Sang i Teixits de Catalunya (BST). Durant aquest període, 465 mares han donat, de forma altruista, la sang del cordó umbilical dels seus nadons al BST. La sang que conté el cordó umbilical pot ser utilitzada per a trasplantaments, contribuint a la curació de nens i també d’adults que pateixen greus malalties de la sang, com poden ser la leucèmia i altres tipus de càncer.

Qui pot ser donant?

Qualsevol gestant sana amb un embaràs normal pot ser donant. Només queden excloses aquelles mares que pateixin malalties que es puguin transmetre a través de la sang (VIH, l’Hepatitis B o C), que s’hagin injectat drogues alguna vegada a la seva vida o que hagin mantingut relacions sexuals en els darrers quatre mesos amb persones que pateixin algunes de les patologies esmentades.

La doctora Mireia Busquets, ginecòloga del CSG, afirma que “quan una dona vol ser donant es prioritza, per davant de tot, el seu benestar i el del nounat. Per aquest motiu, els professionals del Servei de Ginecologia i Obstetrícia del CSG, només realitzen l’extracció de sang de cordó sempre que la mare ho hagi autoritzat i que hagi estat un part sense complicacions”.

Si la gestant vol ser donant de cordó umbilical, el primer que ha de fer és informar al seu ginecòleg. El personal assistencial revisa la història clínica de la mare per tal que no hi hagi cap contradicció per fer la donació i li fa signar un consentiment informat.

Un cop la dona ha donat a llum, es realitza l’extracció de la sang del cordó umbilical i, posteriorment, es fa un anàlisi de sang a la usuària per comprovar que no té cap malaltia transmissible.

Els teixits recollits s’envien al BST, on s’encarreguen de la seva conservació i tipificació. La sang s’utilitzarà per a qualsevol persona que la necessiti, sota criteris de compatibilitat cel·lular, independentment de l’edat, sexe, o qualsevol altre factor socio-econòmic.



La donació té algun efecte secundari?

Aquest procediment no té cap tipus d’efecte secundari. La recollida de sang es realitza just després de la secció del cordó umbilical, i no suposa cap risc ni per la mare ni pel nadó.

Mireia Busquets valora molt positivament aquests cinc anys de funcionament del programa de recollida de sang de cordó al CSG ja que “durant aquest període, la resposta de les gestants ha estat molt positiva. La majoria tenen molt interès i s’ofereixen per realitzar aquesta donació altruista. A més també hem treballat per conscienciar als nostres professionals de la importància d’explicar a les pacients aquest programa, per tal de mantenir la quantitat i la qualitat de donacions, que fins ara ha estat valorada positivament pel Banc de Sang i Teixits”.