Reduir la contaminació podria prevenir un 10% la mortalitat dels pacients trasplantats de pulmó

Un estudi internacional ha demostrat la relació de la contaminació de l’aire amb la mortalitat i l'aparició de disfunció crònic de l’empelt dels pacients trasplantats de pulmó. Segons l'estudi, si s'aconseguís reduir els nivells de contaminació als recomanats per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), es podria prevenir un 10% la mortalitat en els pacients trasplantats de pulmó. La investigació, liderada per la universitat belga de Lovaina i amb participació del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR), ha comptat amb el grup més gran analitzat fins ara: 5.700 pacients trasplantats de pulmó a 13 hospitals de 10 països europeus diferents entre els anys 1987 i 2012.

Per a dur a terme l’estudi, publicat a 'Europea Respiratory Journal', els investigadors van analitzar els nivells de les partícules en suspensió de l’aire i, entre d'altres indicadors, els quilòmetres de carreteres pròximes a la residència de cadascun dels pacients.

La supervivència al trasplantament de pulmó és una de les més baixes comparades amb la d’altres òrgans sòlids. Se situa al voltant dels 5 anys després de la intervenció, principalment perquè els afectats desenvolupen disfunció crònica de l’empelt, que és el rebuig de l'òrgan trasplantat.

Els investigadors de Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR) van aportar a l'estudi la informació clínica de gairebé 450 pacients trasplantats de pulmó entre el 1997 i el 2011 a aquest hospital, i les dades relacionades amb la contaminació de l’aire i el trànsit al voltant de la seva residència. "Pacient a pacient, vam comptar el nombre de vies principals i secundàries pròximes a la seva residència en radis des de 50 a 1.000 metres, així com la longitud d’aquestes, per determinar si l’exposició al trànsit era un factor que influïa en la mortalitat", ha explicat l'investigador del VHIR Antonio Román-Broto, cap de secció del Servei de Pneomologia i coordinador mèdic del programa de trasplantament pulmonar.

Després d'analitzar les dades geocodificades des 5.700 pacients participants al conjunt de l'estudi, els investigadors van observar diferències entre els pacients que havien pres macròlids respecte als que no en van prendre. Els macròlids són un tipus d’antibiòtics que normalment es receptem quan es produeix la disfunció crònica de l'empelt. En concret, van determinar l'associació entre la taxa de mortalitat i la contaminació de pacients no tractats amb macròlids, 3.566.

Segons Román-Broto, els resultats de l'estudi demostren que si es redueixen els nivells de contaminació als recomanats per l’OMS, es podria "prevenir el 10% de la mortalitat en els pacients trasplantats de pulmó que no prenen macròlids". A més, la investigació també revela que dues terceres parts dels pacients analitzats vivien en zones urbanes amb força trànsit i valors superiors als recomanats per l’OMS.

Pel que fa als pacients que prenen macròlids, van presentar un efecte protector enfront a la contaminació que requereix més estudis per ser valorat.