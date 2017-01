Una vintena d’ajuntaments de la Xarxa Mai Més sumen esforços amb l’Amical de Mauthausen

Després de la primera trobada a Vilafranca del Penedès, i en el marc de les jornades de memòria històrica que organitza l’ajuntament colomenc, els representants municipals assistents han treballat i debatut quin ha ser el paper dels ajuntaments en les polítiques de memòria, amb quins instruments i mecanismes s’han de desenvolupar i sobre tot quins han de ser els principals objectius a aconseguir.

Aquesta II Trobada ha permés també consolidar la Xarxa Mai Més, com un espai de relació i debat entre els municipis per a coordinar accions de recuperació de la memòria històrica i també de sensibilització de la joventut en la convivència, la tolerància i respecte a la diferencia i la defensa dels drets humans.

Els ajuntaments i l’Amical han acordat ampliar amb nous municipis i consolidar la seva vinculació amb els altres agents del municipi (Entitats, associacions, Instituts, etc), impulsar el debat teòric i ideològic sobre el que representa la memòria històrica, quins son els nous conceptes que cal adaptar, i quin ha de ser el paper dels ajuntaments i debatre i estructurar el discurs que posa en relació la situació de l’exili i la deportació republicana, amb la situació actual dels refugiats.

Per assolir aquests objectius els ajuntaments han considerat cabdal definir quines poden ser les estructures municipals (organigrames, disponibilitats pressupostària, etc) adients i cercar els mecanismes per a poder trametre les inquietuds municipals cap a les administracions superiors (Generalitat, Estat, Unió Europea....)

De cara al futur proper, els ajuntaments de la Xarxa han acordat que Santa Coloma de Gramenet mantingui el lideratge polític i la coordinació d’aquest espai de treball de la Xarxa Mai Més, fins al final de la legislatura, i que la coordinació s’esculli entre els municipis integrants cada 4 anys, en sintonia amb les legislatures municipalistes.

Així mateix es crearà un grup tècnic de representants municipals per a fer la coordinació i la elaboració de materials, entre ells un primer document marc de treball municipal sobre les polítiques de memòria que reculli les principals idees i realitzacions que es poden fer des dels ajuntaments i enviar una carta d’invitació a nom dels ajuntaments i de l’Amical, a la resta d’ajuntaments convidant-los a integrar-se a la Xarxa Mai Més.

Els municipis acorden també que la voluntat política de treballar per la memòria i la prevenció del feixisme quedi reflectida en els pressupostos anuals de cada ajuntament, i en la creació d’ un lloc de treball municipal, per a fer el seguiment i la coordinació de les polítiques municipals de memòria.

La II trobada d’Ajuntaments ha finalitzat amb un acte d’homenatge conjunt de tots els participants deportats de Santa Coloma i a totes les víctimes del feixisme al monument que el municipi te als jardins del Museu Torre Balldovina.