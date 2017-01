La fiscalia demana 71 anys de presó en total per als 'narcos' que van originar el 'cas Macedònia'

El presumpte traficant Bono a la Ciutat de la Justícia per declarar com a imputat en el 'cas Macedònia'. ACN

La Fiscalia de Barcelona demana un total de 71 anys i mig de presó per a vuit narcotraficants, set dels quals haurien enganyat a un altre en una compra-venda de droga. El cas va originar una macroinvestigació judicial coneguda com a 'cas Macedònia', ja que esquitxava diversos mossos d'Esquadra, guàrdies civils i policies estatals en una suposada trama de corrupció policial i connivència amb narcotraficants. No obstant, bona part dels agents han vist com s'arxivava la investigació contra ells i el jutge també ha sobresegut la causa contra un suposat confident que hauria desaparegut o mort fa uns anys.

Segons el fiscal Emilio Sánchez Ulled, un dels membres de la banda, Alfredo L.L., va explicar a un guàrdia urbà que coneixia que cap a les 19 hores del 28 maig del 2009 es podia produir una compra de cocaïna en un cotxe aparcat a la cantonada del passeig de Sant Martí i el carrer Treball, al barri de Sant Martí de la Capital catalana. Aquest guàrdia urbà ho va comunicar a un subinspector del mateix cos, i aquest, la mateixa tarda del 28 de maig a una unitat contra el crim organitzat de la Guàrdia Civil de Catalunya.

El màxim responsable de la unitat de la Guàrdia Civil va establir un dispositiu de vigilància, que va acabar amb la detenció de Juan Miguel Bono mentre obria el maleter d'un cotxe, on hi havia 29 paquets amb un pes total de 55 quilos i que semblava cocaïna. Però l'anàlisi posterior va determinar que 22 paquets només tenien guix, sis sucre, un lidocaïna i cafeïna i només un tenia cocaïna, amb un pes total de poc més de mig quilo.

Segons el relat del fiscal, Alfredo L.L. i un altre acusat, David D.G. van enganyar Juan Miguel Bono, i li havien ofert falsament una gran quantitat de cocaïna per 600.000 euros, dels quals pagaria 450.000 euros al moment, i després van alertar la policia perquè Bono fos arrestat 'in fraganti'.

La investigació policial va permetre interceptar trucades telefòniques entre la banda de traficants, i es van conèixer almenys dues transaccions de droga el desembre del 2009 i el març del 2010. Per al ministeri públic, els set integrants de la banda es distribuïen les feines, com la venda a consumidors, l'emmagatzematge, les transaccions amb altres traficants o la preparació de la droga. El jutge va ordenar els escorcolls domiciliaris el juny del 2010 en pisos de Barcelona i Lugo i dues cases a Vilanova del Vallès. En els escorcolls es van trobar, a més de grans quantitats de droga, nombrosos telèfons mòbils, un puny americà, permisos per armes de caça, alguna arma, material per preparar la substància estupefaent. En total es va trobar 1,6 quilos de ketamina, 21,5 quilos d'haixix, 134 grams de cocaïna i 471 grams de MDMA, així com dos segells de LSD.

Les investigacions posteriors van permetre detectar 62.000 euros en un compte corrent de David D.G., i uns 310.000 euros en metàl·lic en una caixa de seguretat d'un banc a nom de la seva mare.

Per tot això, la fiscalia demana sis anys de presó per narcotràfic per a Juan Miguel Bono, i nou anys i 450.000 euros per narcotràfic i integració de grup criminal per a cadascun dels set membres de la banda. A David D.G. li demana dos anys i mig de presó per tinença il·lícita d'armes i que s'obri una peça separada per blanqueig de capitals contra la seva mare.