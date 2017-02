Vilanova i la Geltrú, contra la mutilació genital femenina

La plaça de la Vila ha acollit aquest migdia, la lectura d'un manifest amb motiu del Dia Mundial contra la Mutilació Genital Femenina.

Una pràctica, com ha recordat la regidora de Convivència i Equitat, Teresa Llorens, que "atempta contra la llibertat, el plaer i la felicitat de les dones, i que és una de les pràctiques de violència masclista que pot portar fins i tot a la mort". Llorens ha volgut reivindicar el compromís de les administracions i de la ciutadania "per garantir la protecció necessària dels drets de milions de dones d'arreu del món que són víctimes d'aquesta pràctica ancestral, de costums arrelades, que travessa continents i fronteres".

Mamadou Samb, membre de l'Associació Diappo Ak Teranga, ha estat l'encarregat de llegir un manifest en el que es recorda que la Mutilació Genital Femenina no té res a veure amb la cultura, la tradició o la religió. És una tortura, un crim que afecta a la salut de milions de nenes i dones, que malmet la salut física i psíquica de les dones, i que pot provocar fins i tot la seva mort.

Samb fa dos anys que viu a Vilanova i la Geltrú. Va arribar des del Senegal l'any 2008 i va estar vivint a Reus, on va col·laborar activament amb l'Associació de Senegalesos de Reus. A la nostra ciutat també ha participat en diverses activitats culturals, com la lectura de contes a la biblioteca, o a la darrera edició de la Festa de la Diversitat Cultural que s'organitza des de la Regidora de Convivència i Equitat amb diferents entitats de la vila. Va participar en el mòduls (B i C) del Servei d'Acollida, i actualment està aprofundint els seus coneixements de la llengua i cultura catalanes.