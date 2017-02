L'escola Secallets ha hagut de suspendre avui les classes a causa dels danys causats pel vent

Pels efectes del fort vent d’ahir a la tarda, una part de la claraboia de la teulada de l’escola Secallets de Coma-ruga es va desprendre i es va decidir suspendre les classes fins que els tècnics fessin una avaluació dels desperfectes i de les mesures a prendre.



La inspecció tècnica ha determinat que no es pot fer classe a la planta superior i aquests grups seran reubicats a la planta baixa del mateix edifici, que no s’ha vist afectada, i en espais del Centre Cívic de Coma-ruga que està annex a l’escola. Per tant, demà ja es reprendran les classes.



Avui mateix s’ha procedit a la retirada del que quedava de la claraboia i ja s’ha encarregat una de nova.