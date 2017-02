Protecció Civil alerta del robatori d'un equip amb fonts radioactives a Santa Coloma de Gramenet

La Direcció General de Protecció Civil (DGPC) informa i alerta de la sostracció d’un equipament de mesura de densitat i humitat del terreny que conté fonts radioactives. El furt ha tingut lloc aquesta tarda en una furgoneta que es trobava a la carretera Font de l’Alzina de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).



L’equip sostret no comporta riscos radiològics mentre es mantingui íntegre, ja que les fonts radioactives es troben a l’interior, protegides i encapsulades. Es podrien presentar riscos en cas d’obertura o destrucció de l’equip que deixin les fonts sense protecció.



Des de Protecció Civil es vol fer una crida, tant als autors materials del robatori com a qualsevol ciutadà que pugui detectar algun objecte que pugui encaixar amb la descripció del producte sostret, es posi en contacte amb el telèfon d’emergències 112, per tal que es puguin activar els cossos de seguretat pertinents per retirar l’equip amb les màximes garanties de seguretat.



Per la seva banda, l’empresa ha presentat també una denúncia als Mossos d’Esquadra per investigar el robatori, i des del Centre de Coordinació Operativa de Catalunya CECAT de Protecció Civil s’ha donat avís al municipi i s’està en contacte amb el Servei de Coordinació d’Activitats Radioactives i el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN).



La descripció de l’equip és la següent:



- Maletí de color groc Troxler 3440. Dins hi ha un equip també de color groc amb forma de caixa, nansa metàl·lica en la part superior, pantalla de vidre amb un teclat numèric i un tub metàl·lic on s’allotja una de les fonts radioactives



- L’equip disposa de la senyalització de material radioactiu