Les xerrades del cicle “L’ofici de ser pares” ofereixen eines a les famílies a l’hora d’educar els fills

El proper dijous 16 de febrer s’iniciarà un nou cicle de xerrades de “L’escola de mares i pares”, que organitza la Comissió de Famílies del Pla Educatiu d’Entorn (PEE) amb la col·laboració de les escoles, els instituts, La Ballaruga, el Servei Educatiu del Baix Penedès, la Biblioteca Pública Terra Baixa, RTV el Vendrell, Mossos d’Esquadra, la Xarxa Santa Tecla, el CDIAP Baix Penedès i diversos professionals que desenvoluparan les diferents sessions.



El principal objectiu de les xerrades és donar eines i suport a les famílies a l’hora d’educar els fills i filles com, per exemple, treballar les emocions o l’autoestima, o altres de caire legal i de prevenció de conductes de risc. El regidor d’Educació, Kenneth Martínez, ha destacat que “la voluntat d’aquest cicle és donar assessorament i informació als pares i mares per afrontar situacions noves que puguin sorgir en la relació amb els fills”.



La primera sessió, per exemple, porta per títol “Com millorar la comunicació amb els fills?” i anirà a càrrec del professor de filosofia i psicòleg, Joan Bosquet. La xerrada es farà a les 15.15h a l’Escola Àngel Guimerà.



La segona sessió serà el dijous 2 de març, a l’escola Marta Mata (15.15h) amb la sessió titulada “Internet i xarxes socials: perills virtuals amb efectes reals”, a càrrec de l’ORC dels Mossos d’Esquadra del Baix Penedès, EDO Òptics (Sílvia Edo) i Sinapsis (Marta Bodoy).



El dijous 9 de març, a l’Escola Teresina Martorell (15.15h) s’abordarà el tema de la “Comunicació familiar i les claus per enfortir els vincles”, a càrrec de Patrícia Maguet (Psicologia La Família).

Dijous 23 de març, a l’Escola Pla de Mar (15.15h), s’oferirà la xerrada “Què en fem dels mocs?”, a càrrec d’Anna Sabrià, del CDIAP Baix Penedès.



El dijous 6 d’abril, l’Escola Pau Casals (15.15h), acollirà la xerrada “Drogues: estratègia i educació preventiva a la família”, a càrrec de l’ORC dels Mossos d’Esquadra del Baix Penedès, de Marta Rodríguez, infermera ABS CAP I i d’Aroa Mateo, del Centre Intelment.



El dijous 27 d’abril, a l’Escola Pla de Mar (15.15h), es farà la xerrada “És bo que castigui el meu fill?” (15.15h), a càrrec d’Aroa Mateo del Centre Intelment.



Dijous 4 de maig, a les 19.30h, al Centre cívic l’Estació, tindrà lloc la sessió titulada “Com actuar davant les fòbies i pors dels nens”, que anirà a càrrec d’Inés Virgili Montoliu (Proa, Psicologia i Formació). (Hi haurà servei de guarderia).



Pel dijous 11 de maig, a les 19.30h, està programada la xerrada “Quins són els valors que vull transmetre als meus fills?”, a càrrec de Neus Navarro (Coaching El Vendrell). (Hi haurà servei de guarderia).



El dijous 18 de maig, a les 15.15h, a l’Escola Els Secallets, s’ofereix la xerrada “Estima’t el teu cos, com prevenir els trastorns alimentaris), a càrrec d’Eva Carmona, Infermera de l’ABS i CAP I.



El dijous 25 de maig, a les 19.30h, al Centre cívic l’Estació es farà la darrera xerrada del cicle: Com s’adquireix el llenguatge i quins trastorns poden sorgir?, a càrrec de Carol Polo i Lorena Baños, de Sinapsis. (Hi haurà servei de guarderia).



Totes les sessions són obertes a famílies i educadors dels centres escolars de la comarca, i no cal fer inscripció prèvia.