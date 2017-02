Recomanen no consumir aigua de boca a Sant Llorenç d’Hortons per una lleugera contaminació

L’Ajuntament de Sant Llorenç d’Hortons (Alt Penedès) ha comunicat als veïns del nucli del Grandet que no utilitzin l’aigua de boca per al consum humà degut a una contaminació temporal. El control de qualitat de l’aigua fet per l’Agència de Salut Pública ha constatat que s’està superant la concentració de trihalometans, un compost orgànic derivat del metà, fet que converteix l’aigua en no potable. Per aquest motiu, com a mesura preventiva, l’Ajuntament ha recomanat que s’abstingui d’usar l’aigua per al consum, mentre no es solucioni el problema. Segons el consistori, l’Agència de Salut Pública hi està treballant amb Anaigua, empresa subministradora del servei.