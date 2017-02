El bisbe Francesc Pardo, nomenat fill predilecte de Torrelles de Foix

Aquest dissabte 11 de febrer es va celebrar el nomenament del bisbe de Girona, Francesc Pardo, com a fill predilecte de Torrelles de Foix. L’acte, celebrat al saló de plens de l’Ajuntament, amb la presència de la majoria de regidors del consistori, va comptar amb la participació del conseller d’Interior, Jordi Jané; la diputada al Parlament de Catalunya, la sadurninenca Maria Rosell; a més d’altres representants comarcals, així com familiars, amics i veïns que van voler acompanyar-lo en aquest dia tan especial.

Pardo va escriure una emotiva dedicatòria al llibre d’honor de l’Ajuntament abans de l’inici oficial del nomenament. L’alcalde Sergi Vallès va donar la benvinguda a totes les persones que van omplir la sala de plens, subratllant la importància que les institucions reconeguin aquells ciutadans que puguin ser exemple i mirall per a la resta de veïns, pel seu compromís, valors i contribució a la societat. El primer tinent d’alcalde Manel Arévalo va repassar l’acord de ple per concedir aquest títol honorífic abans que el regidor Jordi Torné repassés la trajectòria de Francesc Pardo. Amb un resum proper i farcit d’anècdotes, es van recordar les seves principals etapes, des dels seus orígens al poble, els seus inicis com a vicari, la seva carrera eclesiàstica i tasca desenvolupada per Vilafranca, Sant Sadurní i Granollers, fins a la seva ordenació com a bisbe de Girona.

Sergi Vallès va lliurar a Francesc Pardo una placa commemorativa en record a aquest homenatge. El bisbe de Girona va assegurar sentir-se molt feliç per aquest nomenament impulsat per l’Ajuntament, i va mostrar-se molt agraït per l’estimació demostrada pel seu poble i la seva gent. Va enumerar moltíssimes persones que el van ajudar i l’han acompanyat durant tota la seva dilatada trajectòria i va acceptar amb orgull i responsabilitat el reconeixement que li atorga el títol de fill predilecte del municipi.

El conseller Jordi Jané va cloure el torn de intervencions recordant el pes que el lloc d’origen i les arrels tenen en la construcció del caràcter i el tarannà de les persones i subratllant el coratge, valentia i compromís mostrat per Francesc Pardo al llarg de la seva vida. L’acte es va tancar amb una petita actuació de la coral Foix al vestíbul de l’Ajuntament.