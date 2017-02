Gairebé 6 de cada 10 dones que truquen al telèfon contra la violència masclista viuen amb els fills al nucli familiar

La línia telefònica contra la violència masclista de l'Institut Català de les Dones (ICD) va atendre el 2016 un total de 10.016 trucades, cosa que representa que s'han atès 835 trucades mensuals, entre 27 i 28 diàries. De les dades, se n'extreu que el 58,16% de les dones que hi truquen, tenen fills i filles que viuen en el mateix nucli familiar on es produeix aquesta violència masclista. En aquest sentit, fa dos anys, el 56% d'aquestes dones convivien amb l'agressor, mentre que ara, són el 48,25%. També ha disminuït el nombre d'atencions per agressions per part de la parella i en canvi, creixen les de l'exparella. Segons les dades recollides, el 71% la trucada la fa la pròpia usuària.

La presidenta de l'ICD, Teresa M. Pitarch, fa un bon balanç d'aquestes dades perquè ajuden a visibilitzar ''un vessant ocult'' d'una realitat que pateixen moltes dones i que moltes vegades no surt a la llum si no hi ha un cas d'assassinat. Per Pitarch, els fills de les dones que pateixen violència masclista també en són víctimes, d'aquesta violència i en poden patir conseqüències greus de cara al desenvolupament i la normalització de models violents en la relació en el cas dels nens, i de submissió i dependència, en el cas de les nenes. Pitarch també considera que s'ha de vigilar no culpabilitzar les mares, que patirien una doble victimització.

El 38,22% de les dones que truquen al telèfon tenen entre 31 i 40 anys, i el 37,42, entre 41 i 50 anys. El grup de dones d'entre 18 i 31, representen el 17,4% de les trucades. En el 99% dels casos, l'atenció es demana per violència psicològica, mentre que en el 37% també hi ha violència física. En només el 7% es pot parlar de violència econòmica i el 2,4% de violència i abusos sexuals.

En un 94% de les trucades, la violència masclista s'havia produït en l'àmbit de la parella. El 48,25% de les dones que han trucat conviuen amb l'agressor, una xifra lleugerament inferior que la registrada el 2014, en què aquesta situació es donava en el 56% dels casos. A més, segons l'atenció del telèfon, el 2016 el 61% dels casos eren per violència masclista de la parella actual i en el 39% de l'exparella. El 2015, la proporció va ser del 67 i el 37% respectivament, i el 2014, del 68 i el 32%, cosa que demostra un lleuger canvi de tendència.

7.490 trucades al 900900120 procedeixen de les comarques de Barcelona, mentre que 931 del Camp de Tarragona. De Girona se'n fan 681 i de les Comarques Centrals 426. De Ponent se n'han registrat 328, 124 de les Terres de l'Ebre i 36 de l'Alt Pirineu i Aran.