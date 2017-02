Cubelles homenatja Maria Lluïsa Saura pel seu 100 aniversari

L’Ajuntament de Cubelles ha homenatjat la cubellenca Maria Lluïsa Saura Bernat amb motiu del seu centenari, aniversari que té lloc el 14 de febrer, dia dels enamorats. L’Alcaldessa, Rosa Fonoll, i el regidor de Benestar Social, Joaquim Macià, s’han desplaçat fins a la residència Templis Atlantis, on hi resideix des de fa un any, per lliurar-li diversos obsequis amb motiu de l’efemèride. Concretament, el Consistori l’ha volgut felicitar amb un ram de flors, una reproducció d’en Charlie Rivel amb una placa commemorativa i un carta personalitzada. L’Alcaldessa, a més, li ha lliurat la Medalla Centenària que atorga la Generalitat a totes les persones que arriben al segle de vida.



Maria Lluïsa Saura s’ha mostrat molt contenta i agraïda pel reconeixement de l’Ajuntament, la Generalitat i la mateixa residència i ha compartit records de la seva infantesa i de la seva vida en general, prova del seu excel·lent estat de salut. Saura va néixer a Marsella el 1917 i era la petita de cinc germans. Quan tenia 3 anys va anar a viure a Castelló de la Plana i als 14 es va desplaçar a Barcelona, on hi va residir fins als 60 anys, quan es va jubilar després de tota una vida treballant com a teixidora. Aleshores, es va instal·lar a Cubelles, on ja hi estiuejava juntament amb la seva família.



Durant l’acte d’homenatge, Maria Lluïsa Saura ha estat acompanyada del seu fill Joaquim i la seva filla Nativitat i d’alguns dels seus set néts. Saura, que, a més, gaudeix de vuit besnéts, s’ha mostrat molt agraïda per l’homenatge i s’ha acomiadat emplaçant els assistents a retrobar-se l’any vinent pel seu 101 aniversari.