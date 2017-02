Conveni entre l'IMET i els Amics del Ferrocarril de Vilanova

L'Institut Municipal d'Educació i Treball, IMET, i els Amics del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú, AFEVI, han signat un conveni de col·laboració. L'objectiu d'aquest acord és que les dues entitats es puguin donar suport. L'IMET, des de les diferents activitats formatives que du a terme oferirà ajut als Amics del Ferrocarril pel manteniment de circuit de trens del Parc de Ribes Roges. L'AFEVI, per la seva banda, es compromet a treballar per promocionar i difondre la ciutat i el parc de Ribes Roges en particular i s'ofereix a participar en les activitats de formació.

Signatura conveni IMET-EFAVEl regidor d'Educació, Joan Martorell, destaca la voluntat municipal de treballar amb les diferents entitats del municipi, ja sigui per donar suport a les seves activitats i a les seves instal·lacions com per difondre les seves activitats entre els alumnes i la ciutadania en general. "Dins dels objectius de l'IMET hi ha col·laborar amb entitats que treballen per la ciutat per veure com podem fer inserció, treballar conjuntament en alguns dels projectes que fem des de la nostra institució, poder donar suport a aquestes entitats i que ells ens donin suport a partir del seu bagatge i la seva experiència" explica Martorell.

El president de l'AFEVI, Francesc Tobal, ha explicat que es tracta d'un conveni marc, però que la col·laboració es concretarà "en el manteniment del circuit de Ribes Roges. Farem actuacions molt particulars com el sanejament de vies, pintar el pont, seran situacions que aniran sorgint i les anirem aplicant als diferents cursos, perquè la seva tasca es converteixi en una realitat visible dia a dia".

Joan Martorell va explicar també la voluntat "d'ampliar-ho a altres entitats, volem que les entitats pensin que dins de les activitats formatives que fem a l'IMET estan relacionades amb algun ofici o algun aspecte que fa aquella entitat".

El conveni es va signar ahir a la tarda a l'IMET. Per ambdues parts es tracta d'un bon inici, una mostra de "la bona voluntat per la bona col·laboració" va dir Francesc Tobal.