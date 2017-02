Els ‘iaioflautes’ reben el Premi Solidaritat 2016

El col·lectiu dels ‘iaioflautes’ ha rebut aquest dimecres a la tarda el Premi Solidaritat 2016, que atorga l’Institut de Drets Humans de Catalunya (IDHC), i el diari digital CatalunyaPlural.cat la menció especial als mitjans de comunicació. El premi, que l’IDHC lliura des de fa trenta anys, l’ha recollit en nom dels ‘iaioflautes’ Juan Navarro, acompanyat d’altres membres del col·lectiu i enmig d’una llarga ovació de les més de dues-centes persones que han omplert l’auditori. En nom del col·lectiu, Alfonso Romero i Rosario Cunillera s’han reivindicat com a “filles del 15M” i d’altres col·lectius, com Stop Pujades, el Sap Muntanya, l’Ateneu la Bòbila, Feministes Indignades, Putes Indignades, Cuineres Indignades, el sindicat de manters, Metro Munster, les Kellys, la PAH i “tots els qui lluiten per una vida digna”.

En el discurs que han fet després de rebre el premi, que han deixat clar que “és de tots”, els ‘iaioflautes’ no han estalviat crítiques cap a les administracions per les retallades; han denunciat la corrupció, els oligopolis i la “crisi de solidaritat”, amb relació als refugiats; han alertat sobre el rebrot dels feixismes; han fet una crida a “crear estructures de poder popular” i a encetar “un nou cicle de mobilitzacions”, i han convidat els assistents a fer un minut de silenci dempeus pels migrants “que moren per la incapacitat dels governants”.

Josep Carles Rius, president de la fundació que edita CatalunyaPlural.cat, ha assegurat, en recollir la menció especial als mitjans de comunicació, que “la societat implicada i compromesa és més necessària que mai”, i ha advertit també que cal que el periodisme estigui “al servei dels ciutadans i no dels poders, que cerqui la veracitat i no la propaganda”. “És el moment que els periodistes prenguem la iniciativa”, ha conclòs.

L’encarregada de lliurar el premi ha estat la presidenta del Parlament, Carme Forcadell. També hi ha assistir el secretari tercer, Joan Josep Nuet, i altres diputats de la cambra.