La Meera té divuit anys, en fa només tres que va arribar a Catalunya procedent de Síria: A casa ho teníem tot, però ens mancava la llibertat. Volem fer fora el dictador i que arribi la democràcia", explica. Ella és un dels testimonis que, en nom de les persones que fugen de casa seva en busca d'un futur millor, ha participat en l'acte de clausura de la manifestació 'Volem Acollir', convocada per la plataforma 'Casa nostra, casa vostra'. "Feu-nos sentir humans altra vegada i us demostrarem que res és impossible", ha dit davant la gran 'marea blava' que aquest dissabte ha inundat Barcelona per reclamar el dret de les persones refugiades. Han estat més de 500.00 persones segons l'organització, unes 160.000 segons l'Ajuntament.

"Els sirians som persones educades i no ens calen diners ni caritat, volem viure com vosaltres", ha relatat la jove, que s'ha esforçat en intentar trencar tòpics i estereotips sobre les persones que busques asil a Europa: "Les persones refugiades ho tenien tot abans de començar la revolució. No sortim de sota les pedres".

El seu testimoni ha estat un dels moments més commovedors de l'acte: "La gent ens vol ajudar, però no tots els governs. Feu-nos sentir com a casa", ha reclamat. També ha pres la paraula la Dara, una dona que va arribar a la seva "estimada" Barcelona durant la guerra dels Balcans, qui també ha volgut alliçonar amb el seu testimoni i la seva experiència.

"No crec que al 92 fóssiu més simpàtics i que avui sigueu diferents. Volem obrir les fronteres i l'única diferència és l'impediment polític i la mentida, però aquesta marea humana tant generosa farà que ho aconseguim", explica. Dara clama perquè els refugiats d'avui tinguin "la mateixa sort" que va tenir ella fa ja 25 anys.

La més gran d'Europa

El coordinador de la campanya 'Casa nostra, casa vostra', Rubén Wagensberg, s'ha felicitat per les mostres de solidaritat mostrades aquest dissabte als carrers de Barcelona: "Ho hem fet, hem fet la manifestació més gran per reclamar el dret de les persones refugiades". L'organització xifra en més de 500.000 persones el nombre d'assistents, per els 160.000 que diu l'Ajuntament.

Wagensberg ha exigit a la Unió Europea que els diners públics "es deixin de gastar en tanques per a les fronteres" i s'orientin els recursos a ajudar "les persones que necessiten refugi". És, diu, un compromís dels mateixos estats, que estan incomplint. En aquest sentit, des de l'organització proposen a les institucions catalanes un pacte social en contra del racisme i la xenofòbia que faci front comú pels refugiats: "Organitzem-nos i fem-ho. Tenim el deure i l'obligació de fer-ho perquè tenim a les mans la dignificació de les persones".

En nom de 'Casa nostra, casa vostra,' també han intervingut Lara Costafreda, així com la coordinadora al Berguedà, Judit Corral, que ha reclamat el dret de "les persones que demanen ajuda per intentar viure amb dignitat". Dolors Serra, representant gironina de la campanya, ha explicat la seva experiència als caps de refugiats i ha fet una crida per a l'acollida: "Tinc la certesa que no està tot perdut i ens sentirem orgullosos", exclama.

Una 'marea blava' fins al mar de 2'5 quilòmetres

La manifestació 'Volem acollir' ha sortit de la plaça Urquinaona i ha circulat per Via Laietana i Doctor Aiguader fins arribar al passeig Marítim, a l'alçada del parc de la Barceloneta, on s'han fet els parlaments. El lloc escollit és aquest, al costat del mar, per denunciar que l'any passat van morir més de 5.000 persones al Mediterrani mentre intentaven buscar refugi a Europa.

Ha obert la marxa una pancarta amb el lema 'Prou excuses! Acollim ara!', portada per un grup de persones refugiades i migrants. Per darrere s'han establert altres blocs. Un segon grup, format per organitzacions socials, ha portat l'eslògan 'No més morts. Obrim fronteres!', mentre que un tercer, que ha aplegat entitats de la societat civil, ha dut la pancarta 'Catalunya, terra d'acollida'. També s'ha format un bloc juvenil i un grup de la Xarxa Educativa, que en els últims mesos s'ha dedicat a visitar escoles per explicar què està passant amb els refugiats.

Durant la manifestació, diversos grups han animat la marxa, com colles castelleres, grups de percussió o una colla de diables. La Fura dels Baus ha estat l'encarregada de muntar l'escenografia del tancament de la marxa, com ja va fer en el concert del Palau Sant Jordi. El grup Gipsy Balkan Orchestra ha amenitzat l'arribada i els socorristes de Proactiva Open Arms i els actors de la Fura han representat un rescat a la platja de la Barceloneta.

Una llanxa ha arribat a la costa barcelonina carregada de 'refugiats' pocs minuts després de la sis de la tarda. Allà els han rebut un equip de l'ONG badalonina. Els han escalfat amb mantes i els repartit aigua i entrepans. Les seves cares de cansament i dolor i la complicitat amb els voluntaris han reflectit quina és la realitat Mediterrani enllà.

Àmplia representació política

Representants de pràcticament tots els partits polítics, excepte del PP, han participat en aquesta manifestació. El Govern ha estat representat per mitja dotzena de consellers, com la de Presidència, Neus Munté; la deTreball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa; el conseller d’Afers Exteriors i Transparència, Raül Romeva; la titular de Governació, Administracions Públiques i Habitatge, Meritxell Borràs; la responsable d’Agricultura, Meritxell Serret, i el conseller de Salut, Toni Comín.

També han volgut ser-hi la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, i l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. A més de Munté i Borràs, del PDeCAT hi havia el seu líder a l'Ajuntament de Barcelona, Xavier Trias, i el diputat al Congrés Carles Campuzano. Per part d'ERC hi ha participat el seu portaveu al Congrés, Gabriel Rufián, el portaveu del partit, Sergi Sabrià, l'alcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, i regidors de Barcelona com Jordi Coronas.

En representació de C's han assistit a la marxa les diputades Sonia Sierra i Susanna Beltrán. El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha encapçalat la delegació socialista. La CUP hi ha participat des del bloc 'desobedient', sota el lema 'Desobeïm, trenquem fronteres', un espai on s'han congregat les entitats més crítiques amb les polítiques migratòries d'Europa, del govern espanyol i del Govern de la Generalitat.