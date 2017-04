Cubelles decorarà amb murals els transformadors d’Endesa per una campanya cívica

La campanya cívica El carrer també és casa teva viurà una nova acció els propers 22 i 29 d’abril amb la decoració mural de dos centres de transformació d’Endesa. El Consistori ha rebut el permís de la companyia elèctrica per utilitzar aquests equipaments com a gran cartell publicitari del lema de la iniciativa cívica endegada per l’Ajuntament de Cubelles els darrers dies.



La finalitat d’aquesta acció és doble. Per una banda, disposar d’un suport de grans dimensions per difondre el lema de la campanya, que en cas d’haver-se de fabricar resultaria molt costós, i, de l’altra, embellir aquestes edificacions que, en molts casos, estan embrutats per pintades sense cap tipus de motiu.



La decoració mural dels dos espais, un a l’accés a la carretera de Mas Trader i l’altra al sector de la Mota de Sant Pere i Clot del Bassó, anirà a càrrec dels artistes d’Aeroarte, que ja van retolar diversos racons municipals en el marc d’una campanya de dignificació d’indrets públics.