L'Alt Penedès reedita el conte 'Una setmana per recordar' per a l'alumnat de 6è de primària

El Cep i la Nansa reedita el conte 'Una setmana per recordar' per a l'alumnat de l'Alt Penedès. EIX

L’Oficina Jove del Consell Comarcal de l’Alt Penedès i la Mancomunitat Penedès Garraf, amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i de l’editorial El Cep i la Nansa, han reeditat aquest conte per fer-lo arribar als alumnes de 6è de Primària dels centres educatius dels 23 municipis que participen en el Pla Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte D”.

“Una setmana per recordar” està escrit pel professor de primària Xavier Raventós i pel tècnic de prevenció de drogues del Garraf Lluís Cucurull. Explica la vida d’un noi de dotze anys durant una setmana i està escrit per ajudar a resoldre alguns dubtes sobre temes propis d’aquesta edat.

Els 12 anys són un moment de canvi a nivell educatiu i maduratiu. El pas de l’educació primària a la secundària sol ser un moment complicat i especial: s’ajunten els canvis físics, emocionals, d’entorn, de companys... tot això fa que el procés estigui ple de preguntes, dubtes, pors i incerteses. Els pares i les mares sovint no saben com parlar amb els seus fills i filles sobre “temes incòmodes” com: el tabac, l’alcohol, la marihuana, el cànnabis, la sexualitat, els models de família, els hàbits saludables, els límits, les responsabilitats, la presa de decisions, la pressió de grup o la comunicació al si de la família.

El conte vol facilitar la comunicació entre generacions per tal que els pares i les mares puguin oferir un acompanyament als seus fills i filles adolescents; ja sigui a partir de la lectura conjunta del conte, com fent-lo servir com a recurs per introduir els temes.

Al final del text, hi ha les adreces de contacte del Servei d’Assessorament Familiar d’Alcohol i altres Drogues i de l’Oficina Jove de l’Alt Penedès, per a les persones que vulguin aprofundir qualsevol dels temes tractats al conte.

S’ha fet una edició de 600 exemplars d’aquest conte i s’ha enviat a tots els centres educatius públics amb línies de 6è de primària, dels 23 municipis de l’Alt Penedès inclosos dins el Pla Comarcal de Drogues de l’Alt Penedès “Efecte D”, per tal que els deixin als pares i les mares dels alumnes matriculats.

A més del conte “Una setmana per recordar”, els autors han elaborat una guia didàctica per a mares i pares amb preguntes sobre les quals pensar i sobre les quals parlar amb els fills i filles i un full d’avaluació a retornar a l’Oficina Jove de l’Alt Penedès per part dels centres educatius per recollir les opinions i poder valorar aquesta iniciativa a la comarca.