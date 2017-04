VIII Jornada de mediació Lluch i Rafecas de Vilanova i la Geltrú

Dimecres 19 d’abril de 2017, a l’institut Lluch i Rafecas es va dur a terme la vuitena jornada de mediació.

Aquest any i sota el lema “Art i Pau” han tingut quatre convidats.

Per una banda el David Guerrero i Ilde Royo, membres de Destino Etiopia. que van preparar una xerrada participativa amb els alumnes de 1r ESO. Els van explicar la vida allà i les desigualtats en les oportunitats de la vida. Xerrada molt profitosa, de caire molt dinàmic i sobretot commovedora. També van realitzar una xerrada formativa i exclusiva per als alumnes mediadors del centre i per primera vegada amb la participació dels alumnes de cicle d’auxiliar d’infermeria.

D’altra banda Duna Vallès i Carla Cànovas, artistes plàstiques de l’escola Massana, van realitzar la creació d’un fanzine amb la col·laboració dels alumnes de 1r ESO. Aquestes talleristes varen saber transmetre les emocions, els sentiments i l’empatia de la mediació a tots els alumnes i els varen ajudar a plasmar-ho gràficament. Taller molt participatiu, dinàmic i col·laboratiu amb uns resultats espectaculars

La jornada va comptar amb 200 alumnes. 120 de 1r d’ESO, 35 mediadors i 35 alumnes del cicle de grau mitja d’auxiliar d’infermeria.