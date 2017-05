Una policia fora de servei deté in fraganti l’atracador d’una botiga de moda a Vilanova

Mossos d’Esquadra de la Unitat de Seguretat Ciutadana de la comissaria de Vilanova i la Geltrú van detenir dijous 27 d’abril un home espanyol, de 34 anys i veí de Sant Pere de Ribes com a presumpte autor d’un robatori amb violència i intimidació en una botiga de Vilanova i la Geltrú.



Els fets es van produir passades les 17.00 hores del mateix dia quan una agent, fora de servei i que anava circulant amb el seu vehicle particular pel municipi de Vilanova i la Geltrú, va observar un home que corria pel carrer amb una caixa negra a les mans.



Immediatament, l’agent va realitzar un seguiment amb el seu vehicle particular, es va aturar i va interceptar l’home que tenia una caixa forta a les mans. L’agent es va identificar com a policia, va retenir l’home i va demanar a un ciutadà que truqués al telèfon d’emergències.



Minuts més tard, va arribar una patrulla uniformada i una de les treballadores d’una botiga de moda de dona on s’hauria comès un robatori. L’home retingut, minuts abans, hauria entrat al comerç amb una bossa a la mà, s’hauria ficat rere el mostrador empenyent la propietària. Tot seguit, hauria tret un martell de l’interior de la bossa i hauria començat a donar forts cops a la caixa forta del local.



L’home finalment va aconseguir arrencar la caixa forta del seu lloc i va intentar obrir-la allà mateix, però quan la propietària del local i una treballadora van intentar aturar-lo, l’home les hauria empès i llavors va marxar corrents del lloc amb la caixa forta a les mans. Ara bé, va deixar-se el martell.



Davant les evidències, els agents van detenir l’home com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència i intimidació.



El detingut, amb dos antecedents policials, va passar a disposició judicial i el jutge instructor va decretar la seva llibertat amb càrrecs.