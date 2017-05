El comissari Carles Anfruns, nou cap de la Regió Metropolitana Sud del Mossos

Els Mossos d'Esquadra han reorganitzat la cúpula després del nomenament de Josep Lluís Trapero com a major i de l'entrada de vuit nous comissaris amb canvis de destí dels principals comandaments, segons ha avançat la Cadena SER i ha confirmat l'ACN. El fins ara cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona, Joan Carles Molinero, dirigirà la Comissaria Superior de Coordinació Central, comandada per Lluís Ferran López, que passa a ser el cap de la Comissaria Superior de Coordinació Territorial. Rafel Comes, fins ara cap de les Terres de l'Ebre, dirigirà la Comissaria General d'Investigació Criminal. El comissari Joan Portals serà el cap de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. Fins ara n'era el sostcap, càrrec que ocuparà el comissari Xavier Porcuna, a la Prefectura de Policia i portaveu del cos. La comissària Alícia Moriana, fins ara a la Comissaria Superior de Coordinació Central, és la nova cap de l'Escola de Policia de Catalunya.

La comissària Cristina Manresa, cap de la Regió Metropolitana Sud, passa a dirigir la Nord, i el seu comissari, Joan Figuera, portarà la Comissaria General de Recursos Operatius. La Regió Metro Sud serà dirigida pel Comissari Carles Anfruns, fira ara a la Comissaria Superior de Coordinació Territorial.

El cap de la Regió de Ponent, el comissari Xavier Monclús, continuarà en aquest càrrec. El comissari David Boneta, cap de l'ABP Segrià-Garrigues-Pla d'Urgell, passa a dirigir la Regió Policial del Camp de Tarragona, mentre que qui n'era el cap, l'intendent Jaume Giné, es converteix en el sotscap. El comissari Xavier Gámez seguirà a la Prefectura Policial.

L'intendent Joaquim Bayarri serà el cap de la Comissaria General de Relacions Institucionals. Fins ara era el cap de la Divisió de Transport. L'intendent Josep Maria Estela, sotscap de la Regió Policial de Ponent, es converteix en el cap a les Terres de l'Ebre.

L'intendent Antoni Milla, sotscap de Recursos Operatius, passa a ocupar una plaça de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona. L'intendent Daniel Pérez, que era el cap de Recursos Operatius, en serà el sotscap.

L'intendent Eduard Sallent, que era el cap Relacions Institucionals, s'incorpora a la Comissaria General d'Informació. L'intendent Antoni Sánchez, cap de l'ABP de Ciutat Vella, serà el coordinador regional de Seguretat Ciutadana a Barcelona.

L'intendent, Antoni Verger, s'incorporarà a la Comissaria Superior de Coordinació Central. Fins ara dirigia la Comissaria General d'Investigació Criminal. L'intendent Octavi Jesús Ruano, sotscap del Camp de Tarragona, s'incorpora a la Prefectura de la Policia.