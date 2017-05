Una nova eina de detecció en català de la dislèxia

Un equip multidisciplinari, format per professionals de l'àmbit d'atenció primària de la Gerència Territorial Lleida de l'Institut Català de la Salut (ICS) i investigadors de l'Institut Universitari d'Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, col·laborarà amb la Dra. Luz Rello, lingüista especialitzada en la detecció i el tractament de la dislèxia, en el disseny i desenvolupament de DytectiveCat, una aplicació en català que ajudarà a detectar aquest problema de lectura, escriptura i ortografia. S'estima que la prevelença de la dislèxia està entre el 7% i el 10% de la població i és la causa més freqüent de les dificultats d'aprenentatge, però normalment és un "trastorn ocult i escassament tractat".

La Dra. Rello és investigadora de la prestigiosa Carnegie Mellon University de Pittsburgh, als EUA, i ha guanyat importants premis, com l'European Young Researchers Award or Innovator under 35 o el TR35 MIT's Technology Review Spain, per la seva tasca d'investigació pel que fa a la dislèxia. Així mateix, Rello és fundadora de Change Dyslexia, una empresa social que té com a objectiu ajudar a detectar la dislèxia i reduir les taxes globals d'abandonament escolar relacionades amb aquesta dificultat de l'aprenentatge mitjançant l'ús de la tecnologia. Change Dyslexia ofereix Dytective for Samsung, un test en línia que en 15 minuts ajuda a identificar el risc de patir aquest trastorn. El test combina jocs lingüístics i d'atenció amb intel·ligència artificial. Aquest detector de dislèxia en línia ha estat validat científicament a partir d'una mostra de 10.000 persones a 5 països i té una fiabilitat del 90%.

El pròxim pas serà, doncs, aplicar la investigació de la Dra. Rello a la llengua catalana amb la creació del DytectiveCat. En aquest objectiu, Luz Rello, compta amb la col·laboració del Departament de Salut, la Diputació de Lleida, l'ICS i l'IDIAP Jordi Gol. Amb la nova aplicació DytectiveCat, es vol donar continuïtat al projecte, començat en castellà, per validar-lo, posteriorment en totes les variants dialectals de la llengua catalana. L'eina es validarà amb una mostra de 4.000 pacients, 400 pacients amb diagnòstic confirmat i la resta sense confirmar. Per a l'estudi, els investigadors comptaran amb la col·laboració de l'Associació Dislèxia Lleida.

L'investigador a càrrec de la recollida de mostres per a la versió catalana és el Dr. Josep Lluís Cruz, que tindrà la col·laboració dels pediatres Ramon Capdevila i Mireia Biosca de l'EAP Borges Blanques; Lídia Sanz de l'EAP Seròs; Gemma Terrer de l'EAP Balàfia-Pardinyes, i Fernando Paredes, de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova.

El Dr. Cruz, metge de família de l'EAP Rambla de Ferran de Lleida, compta amb una àmplia experiència en aquest trastorn, i és responsable de la consulta de detecció de pacients amb dislèxia i assessorament a les famílies, pionera a Catalunya, que es va posar en marxa fa dos anys en l'àmbit de l'atenció primària de Lleida. Amb el seu treball en aquest camp, Cruz ha aconseguit importants resultats assistencials mitjançant una consultoria virtual i presencial. Els professionals de l'atenció primària, principalment pediatres, tenen l'opció de realitzar una primera consulta virtual al Dr. Cruz si sospiten dislèxia, un cop realitzat aquest primer contacte, es realitza una visita presencial dirigida al pacient i a la família, on es fa un primer abordatge del cas i es dona informació sobre dislèxia i una orientació sobre el maneig del trastorn.

La dislèxia és una dificultat específica de l'aprenentatge d'origen neurobiològic. Es caracteritza per dificultats en el reconeixement precís i/o fluid de les paraules escrites, dèficit en la descodificació lectora i en l'escriptura. Aquestes dificultats, causades per un dèficit en el component fonològic del llenguatge, són inesperades (discrepants) en relació amb altres habilitats cognitives que es desenvolupen amb normalitat amb una adequada instrucció escolar. Com a conseqüències secundàries, poden presentar-se problemes en la comprensió de la lectura que afecten l'augment del vocabulari i la base de coneixements, la qual cosa pot derivar en un augment del fracàs escolar.