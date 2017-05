Desarticulada una banda que beneïa els cotxes que utilitzava per a cometre robatoris en domicilis

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d'Investigació Criminal de la Regió Policial Central han detingut cinc membres d'una organització criminal especialitzada en realitzar robatoris amb força a domicilis al conjunt de Catalunya.

La investigació es va iniciar el 21 de març després que els Mossos van tenir coneixement d’un robatori amb força en un domicili a la urbanització del Pi de Sant Just de la localitat de Solsona.



Fruit de la investigació els agents va poder determinar que els autors del fets eren membres d’un grup amb un alt grau d’especialització en robatoris a domicilis.



Els investigats iniciaven la seva rutina diària molt d’hora. Des del seu domicili de Barcelona es desplaçaven arreu del territori català per perpetrar els robatoris. Per fer-ho principalment utilitzaven vies secundàries fins a arribar a poblacions petites o urbanitzacions aïllades. Per localitzar l’objectiu donaven diverses voltes fins que trobaven una zona amb poca circulació de vehicles o persones amb l’objectiu que no els detectessin. A més, sempre anaven molt ben vestits per tal de passar desapercebuts i no cridar l’atenció.



El grup sempre utilitzava vehicles de lloguer per desplaçar-se i es donava un fet singular: algun dels membres de la banda el beneïa ja que tenien la convicció que els donava sort. Els cotxes els canviaven setmanalment i cada vegada els posaven a nom d’un integrant del grup diferent amb l’objectiu de dificultar la tasca policial. Cal destacar que en el període de dos mesos es van gastar més de 3.500 euros en el lloguer dels vehicles.



El 6 d’abril els investigadors van localitzar i detenir un dels integrants del grup després que cometés un robatori amb força en un domicili a Sant Hipòlit de Voltregà. L’home va ingressar a presó dies després un cop havia passat a disposició judicial.

El 19 d’abril es va dur a terme un operatiu policial que va comportar la detenció de la resta dels integrants, tres homes i una dona, al peatge de la Roca del Vallès després d’haver realitzar un robatori a l’Espolla (Gironès).

El mateix dia es va realitzar l’entrada i escorcoll als domicilis dels detinguts a Barcelona on es van localitzar diversos objectes procedents dels robatoris com joies, dispositius electrònics, rellotges, perfums i 150 bosses petites que contenien marihuana preparades per a la seva venda. Part del material intervingut es va localitzar a l’interior d’una caixa de cartró preparada per ser enviada a Xile per correu.



Els arrestats donaven sortida al material sostret fent enviaments de paqueteria al seu país, o venent-los directament a tercers o en botigues de segona mà, sistema que els permetia disposar de diners en efectiu per a la seva operativa diària.



Els membres del grup portaven tres mesos a Espanya i la dona, de nacionalitat espanyola però nascuda a Xile, els facilitava el seu domicili com a lloc de residencia i centre d’operacions.



El dia 22 d’abril els quatre detinguts van passar a disposició judicial al Jutjat d’Instrucció de Solsona i el jutge va determinar presó provisional.



Els investigadors han pogut relacionar als detinguts amb més 30 robatoris amb força a domicilis de Solsona, Avinyò, Cervera, Fraga, Balaguer, Espolla, Sant Hipòlit de Voltregà, Sant Jaume de Llierca, Linyola, Butsenit, Vilafranca del Penedès, Quart, Cervià de Ter, Bordils, Olesa de Bonesvalls, La Ràpita, Cubells, Moreres, Navàs, Despujol, Oms, Tremp, Piera, Sant Fruitós de Bages, Vallfogona de Balaguer, Isona, Tornabous i Alcover. Encara que no es descarta que se’ls pugui relacionar amb més fets, donat el nombre elevat d’objectes recuperats.



Tot el material recuperat en l’operació policial s’introduirà a la web de joies dels Mossos d’Esquadra amb la finalitat que es pugui consultar per part dels possibles afectats.