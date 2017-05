Presó per a l'agressor d'un cas de violència masclista a Vilanova i la Geltrú

Un jutjat de Vilanova i la Geltrú ha decretat presó preventiva per a l'autor d'una agressió masclista que va tenir lloc a la ciutat el passat 18 d'abril. Segons han confirmat fonts policials, l'home va atacar violentament la seva exparella, que va denunciar el cas als Mossos d'Esquadra. Un cop arrestat, i després de passar a disposició judicial, l'agressor va ingressar a presó, mentre que el jutge també va dictar una ordre de protecció per a la víctima. El cas ha transcendit aquest dimecres arran d'una comunicat de condemna de l'entitat Bullanga Feminista, que ha advertit que durant els fets hi va haver un "intent d'homicidi" El col•lectiu ha lamentat que no es tracta d'un "cas aïllat més" i ha fet una crida a la "tolerància zero" vers qualsevol símptoma de violència masclista.

Bullanga Feminista ha afirmat que "tota la societat és responsable de permetre i mantenir la desigualtat entre homes i dones si no posa eines per eliminar l'opressió sexista". En aquest sentit, l'entitat vilanovina demana fer pública l'agressió del passat 18 d'abril per treure a la llum un cas de "vulneració de drets". "Per eliminar les violències, generar consciència social i crear una ciutat amable necessitem el suport i complicitat de tota la ciutadania", conclou el col•lectiu.