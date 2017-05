Una delegació de professors xinesos visita l’Escola Municipal d’Art Arsenal

La setmana passada, una delegació de professors xinesos provinents de “The Experimental School Attached to Sichuan Normal University”, de Chengdu, van visitar l’Escola Municipal d’Art Arsenal.

En la visita també hi va ser present Imma Piquer, assessora tècnica docent del Servei de Llengües Estrangeres del Departament d’Ensenyament, i Albert Vitrià, coordinador de Llengües Estrangeres dels Serveis Territorials a Barcelona Comarques.

Un dels motius principals de la visita a Vilafranca era conèixer el funcionament i el projecte educatiu de l’Institut Nou de Vilafranca, on s'imparteixen cursos de xinès. Donat que la comitiva estava integrada per alguns professors de l’àmbit artístic, el Departament d’Ensenyament va aconsellar la visita a l’EMA Arsenal per tal que l’equip docent els pogués explicar com s’entén la formació artística des de l’escola i com s’articula el seu projecte educatiu. La visita va resultar ser molt profitosa per ambdues parts i es van fixar les bases per a futures col·laboracions.



L’equip directiu de l’EMA Arsenal, encapçalat per Albert Abella, va aprofitar per presentar i situar l’escola dins l’àmbit dels ensenyaments reglats a Catalunya i destacar que tot i ser una escola de titularitat municipal, s’ha consolidat com un centre de referència en l’àmbit de les arts i el disseny gràfic a Catalunya.



Es va fer una visita a les instal·lacions, explicant que s’estava fent a cada aula en aquell moment concret (en directe i sense preparació prèvia, el que va permetre veure els alumnes i els professors interaccionant com ho fan habitualment).



També es van presentar alguns projectes representatius del treball que es fa al centre en cadascuna de les disciplines en les que hi estan especialitzats (disseny gràfic i joieria). Es van triar projectes identificatius de l’escola que estan molt connectats amb l’entorn proper, multidisciplinars i participats per un conjunt d’alumnes (projectes corals). Tant el Departament d’Ensenyament, com el professorat de xinès van agrair molt el tracte i el contingut de la visita.



Tal i com destaca Meritxell Montserrat, regidora d’Ensenyament, Vilafranca està establint importants vincles de col·laboració i intercanvi amb el país asiàtic, especialment a nivell educatiu, fet que des de l’Ajuntament es veu amb molt bons ulls i s’intentarà fomentar i impulsar. Fa pocs dies, una delegació de professors de l’Institut Nou de Vilafranca va fer una visita a diverses ciutats xineses per tal d’explicar el seu projecte de divulgació de la llengua i la cultura d’aquest país.